यूपी में धड़ाधड़ ट्रांसफर; चार PCS अफसरों का तबादला, शाहजहांपुर के अपर नगर आयुक्त बने अजय कुमार त्रिपाठी

एक दिन पहले ही योगी सरकार 4 आईएएस अफसरों का कर चुकी है तबादला.

4 पीसीएस के तबादले. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 10:03 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों आईएएस के साथ ही पीसीएस अधिकारियों के धड़ल्ले से तबादले कर रही है. शनिवार को चार आईएएस अफसरों के तबादले के बाद रविवार को चार पीसीएस अफसरों का भी ट्रांसफर कर दिया गया है. लखनऊ में राजस्व परिषद से संबद्ध पीसीएस अधिकारी को कानपुर भेज दिया गया है. इन चार पीसीएस अधिकारियों में लखनऊ के दो अधिकारियों के तबादले हुए हैं.

4 पीसीएस के तबादले. (Photo Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जिन चार पीसीएस अफसरों का तबादला किया गया है, उनमें संभल के एसडीएम सौरभ कुमार पांडेय को संभल का अपर जिलाधिकारी न्यायिक बनाया गया है. स्थानीय निकाय निदेशालय लखनऊ में तैनात उपनिदेशक अजय कुमार त्रिपाठी को शाहजहांपुर का अपर नगर आयुक्त बनाया गया है. कानपुर मंडल की अपर आयुक्त पूनम निगम को लोक सेवा आयोग, प्रयागराज का उप सचिव बनाया गया है. राजस्व परिषद से संबद्ध पीसीएस अधिकारी सुशीला को कानपुर मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है.

इससे पहले उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से शनिवार को चार आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था, जिनमें राजेश कुमार को पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. आईएएस देवी प्रसाद पाल को चित्रकूट का सीडीओ बनाया गया था. प्रेरणा शर्मा को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग और प्रमुख कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी का विशेष सचिव नियुक्त किया गया था.

आईएएस टीके शिबू को विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा उत्तर प्रदेश शासन के साथ-साथ विशेष सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और खाद्य प्रसंस्करण के विभाग अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. आईएएस अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को विशेष सचिव रेशम विभाग के साथ ही निदेशक रेशम की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई.

