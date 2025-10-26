ETV Bharat / state

अफीम का बरेली कनेक्शन! पलामू में उत्तर प्रदेश के चार तस्कर गिरफ्तार

पलामू पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में रहने वाले 4 अफीम की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Rishma Rameshan, SP
रीष्मा रमेशन, एसपी (Etv Bharat)
पलामू: झारखंड में अफीम तस्करी का कनेक्शन यूपी के बरेली से जुड़ा है. पलामू पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं. गिरफ्तार तस्करों के पास से अफीम की तस्करी के ऑनलाइन के कई ट्रांजेक्शन सबूत के तौर पर मिले हैं.

तस्करी के लिए फर्जी नंबर प्लेट का कर रहे थे इस्तेमाल

दरअसल पलामू पुलिस लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी क्रम में एक कार गुजर रही थी, पुलिस द्वारा कार को रोका गया और उसमें सवार लोगों से पता पूछा गया था तो कार सवार लोगों ने अपना पता उत्तर प्रदेश के बरेली बताया जबकि गाड़ी का नंबर झारखंड के रांची का था. पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि कार सवार लोग फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी अफीम तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं.

लेस्लीगंज थाना की पुलिस ने अफीम तस्करी के फिरोज अंसारी, शाहनवाज, इरफान, अभय प्रताप सिंह गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी बरेली एवं बदायूं जिला के रहने वाले हैं और इनका अफीम तस्करी का नेटवर्क बरेली के इलाके में एक्टिव है.

चतरा और पलामू के कई तस्करों का खुलासा

गिरफ्तार चारों आरोपियों के पास से पुलिस ने चतरा एवं पलामू के रहने वाले कई अफीम तस्करों के नाम जुटाए हैं. सभी आरोपी पलामू के इलाके में अफीम की खरीद के लिए दाखिल हुए थे. तस्करी के लिए सभी ने ऑनलाइन लाखों का ट्रांजैक्शन किया था और स्थानीय तस्करों को लाखों में भुगतान किया है. पलामू पुलिस को चतरा से 20 से अधिक जबकि पलामू से कई लोगों के नाम मिले हैं. गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र का एक गांव अफीम तस्करों के लिए खास है और यहीं से अफीम की तस्करी की डील और सप्लाई की जाती है.

उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले चार अफीम तस्करों को पकड़ा गया है. जिनसे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है. गिरफ्तार आरोपी फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे थे. पूछताछ के क्रम में पूरे मामले का खुलासा हुआ है. पलामू पुलिस अफीम तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. -रीष्मा रमेशन, एसपी.

गिरफ्तार तस्करों ने पलामू पुलिस को अफीम तस्करी के बड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी दी है. जिसके बाद पलामू और चतरा सीमावर्ती इलाके में छापेमारी भी की जा रही है. लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में यह छापेमारी की जा रही है.

