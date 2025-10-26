ETV Bharat / state

अफीम का बरेली कनेक्शन! पलामू में उत्तर प्रदेश के चार तस्कर गिरफ्तार

पलामू: झारखंड में अफीम तस्करी का कनेक्शन यूपी के बरेली से जुड़ा है. पलामू पुलिस ने चार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं. गिरफ्तार तस्करों के पास से अफीम की तस्करी के ऑनलाइन के कई ट्रांजेक्शन सबूत के तौर पर मिले हैं.

तस्करी के लिए फर्जी नंबर प्लेट का कर रहे थे इस्तेमाल

दरअसल पलामू पुलिस लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी. इसी क्रम में एक कार गुजर रही थी, पुलिस द्वारा कार को रोका गया और उसमें सवार लोगों से पता पूछा गया था तो कार सवार लोगों ने अपना पता उत्तर प्रदेश के बरेली बताया जबकि गाड़ी का नंबर झारखंड के रांची का था. पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला कि कार सवार लोग फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी अफीम तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं.

लेस्लीगंज थाना की पुलिस ने अफीम तस्करी के फिरोज अंसारी, शाहनवाज, इरफान, अभय प्रताप सिंह गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी बरेली एवं बदायूं जिला के रहने वाले हैं और इनका अफीम तस्करी का नेटवर्क बरेली के इलाके में एक्टिव है.

चतरा और पलामू के कई तस्करों का खुलासा