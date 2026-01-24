ETV Bharat / state

आंगनबाड़ी केंद्रों में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 शातिर गिरफ्तार, माल भी बरामद

लक्सर पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया.

FOUR NOTORIOUS CRIMINALS ARRESTED
आंगनबाड़ी केंद्रों में चोरी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 24, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
लक्सर: स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में चोरी करने वाला गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़ किया है. इस मामले में लक्सर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये शातिर चोर घने कोहरे का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे. पुलिस ने शातिरों से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है.

एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन में लक्सर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 3.50 लाख रुपये कीमत का चोरी का सामान शत-प्रतिशत बरामद किया है.

पुलिस के मुताबिक कोतवाली लक्सर क्षेत्र के भूरना और भूरनी गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालयों, किसान इंटर कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में अलग-अलग तिथियों पर चोरी की घटनाएं हुई थीं. इन मामलों में कोतवाली लक्सर में चार मुकदमे दर्ज किए गए थे. आरोपी घने कोहरे और रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर सरकारी संस्थानों को निशाना बनाते थे.

लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी हरिद्वार ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर को जल्द खुलासे के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस टीमों का गठन कर घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई. फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की गई. मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया.

पुलिस ने 23/24 जनवरी 2026 की रात लक्सर क्षेत्र में दबिश देकर चार शातिर चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अलग-अलग स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों से चोरी किया गया सामान छिपाकर रखा था. वे उसे बेचने की तैयारी कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों में रोहित उर्फ लिला निवासी भूरना, अजीत निवासी भूरना, सोहित निवासी भूरना तथा गगन निवासी दाबकी कला, लक्सर (जनपद हरिद्वार) शामिल हैं. वहीं इस बाबत लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत करते हुए न्यायालय समक्ष पेश किया गया है.

TAGGED:

लक्सर आंगनबाड़ी केंद्र चोरी
लक्सर में चोरी की घटनाएं
लक्सर में चार शातिर गिरफ्तार
