एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में बनेंगे 4 नए ऑपरेशन थियेटर, अब सिर्फ इमरजेंसी मरीजों का होगा इलाज

जयपुर: एसएमएस अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा केयर हब माना जाता है. रोजाना बड़ी संख्या में सड़क हादसों और अन्य दुर्घटनाओं में घायल मरीज यहां पहुंचते हैं, जिनका इलाज इस सेंटर पर किया जाता है, लेकिन हर दिन इस ट्रॉमा सेंटर पर मरीजों का भार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए इस सेंटर का विस्तार करने पर अस्पताल प्रशासन काम कर रहा है.

एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को तेजी से उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर में चार नए अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर बनाए जाएंगे. नया ढांचा तैयार होने के बाद यहां इलाज का फोकस केवल इमरजेंसी और गंभीर रूप से घायल मरीजों पर ही रहेगा. चार नए ओटी बनने से ट्रॉमा सेंटर की सर्जिकल क्षमता लगभग 40–50 फीसदी बढ़ जाएगी. इससे काफी बदलाव होंगे. आपातकालीन सर्जरी तुरंत शुरू की जा सकेगी, जिससे गोल्डन आवर में उपचार संभव होगा. ऑपरेशन स्लॉट की कमी के कारण सर्जरी टलने की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी.'