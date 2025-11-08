ETV Bharat / state

एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में बनेंगे 4 नए ऑपरेशन थियेटर, अब सिर्फ इमरजेंसी मरीजों का होगा इलाज

एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में 4 नए ऑपरेशन थियेटर बनेंगे. अब यहां केवल इमरजेंसी मरीजों का ही इलाज होगा. सर्जिकल क्षमता बढ़ेगी. तुरंत इलाज मिल सकेगा.

SMS Trauma Center
एसएमएस अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर (ETV Bharat Jaipur)
November 8, 2025

जयपुर: एसएमएस अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा केयर हब माना जाता है. रोजाना बड़ी संख्या में सड़क हादसों और अन्य दुर्घटनाओं में घायल मरीज यहां पहुंचते हैं, जिनका इलाज इस सेंटर पर किया जाता है, लेकिन हर दिन इस ट्रॉमा सेंटर पर मरीजों का भार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए इस सेंटर का विस्तार करने पर अस्पताल प्रशासन काम कर रहा है.

एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को तेजी से उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर में चार नए अत्याधुनिक ऑपरेशन थियेटर बनाए जाएंगे. नया ढांचा तैयार होने के बाद यहां इलाज का फोकस केवल इमरजेंसी और गंभीर रूप से घायल मरीजों पर ही रहेगा. चार नए ओटी बनने से ट्रॉमा सेंटर की सर्जिकल क्षमता लगभग 40–50 फीसदी बढ़ जाएगी. इससे काफी बदलाव होंगे. आपातकालीन सर्जरी तुरंत शुरू की जा सकेगी, जिससे गोल्डन आवर में उपचार संभव होगा. ऑपरेशन स्लॉट की कमी के कारण सर्जरी टलने की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी.'

पढ़ें: दुनिया का दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बन रहा एसएमएस अस्पताल में, सिर से झड़ने वाले बाल वापस उग सकेंगे

सिर्फ इमरजेंसी मरीजों का इलाज: फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में इमरजेंसी के साथ-साथ सामान्य मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है. आपातकालीन स्थिति में कई बार जरूरतमंद मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता. डॉक्टर माहेश्वरी ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही ट्रॉमा सेंटर को अब पूरी तरह इमरजेंसी-केंद्रित उपचार इकाई के रूप में संचालित किया जाएगा और इसे लेकर आदेश जल्द जारी किए जाएंगे. इसके बाद ट्रॉमा सेंटर में सामान्य या प्लान्ड सर्जरी नहीं की जाएगी. यहां सिर्फ गंभीर चोट, दुर्घटना या किसी प्रकार की आपात स्थिति से जुड़ा इलाज मिलेगा. मरीज के भर्ती होने से लेकर उसके डिस्चार्ज तक की जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ पर रहेगी.

