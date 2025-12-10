ETV Bharat / state

आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा का संगम, दिल्ली में स्थापित होंगे चार नए हेल्थ वेलनेस सेंटर: सांसद मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने बताया कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लिए चार नए वेलनेस सेंटरों को मंजूरी मिल चुकी है. उनका कहना था कि इस योजना का उद्देश्य लोगों को पहले से स्वस्थ रखना और रोगों की रोकथाम को मजबूत बनाना है. उन्होंने दावा किया कि आयुष्मान मंत्रालय के सहयोग से इन केंद्रों में आयुर्वेद, योग, आधुनिक चिकित्सा और जीवनशैली सुधार से जुड़ी सेवाएं एक साथ उपलब्ध कराई जाएंगी.

नई दिल्ली: भारत सरकार के स्वास्थ्य की दिशा में चल रहे प्रयासों के तहत दिल्ली को जल्द ही चार नए हेल्थ वेलनेस सेंटर मिलने वाले हैं. उत्तर-पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ''बीमार मत पड़ो, स्वस्थ रहो'' वाले विज़न को ध्यान में रखते हुए यह योजना तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है.

सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में पहले केंद्र शासित स्कूलों की कमी थी, लेकिन प्रयासों के बाद शाहदरा और खजूरी खास में दो नए स्कूल शुरू किए जा चुके हैं. उन्होंने यह भी बताया कि यमुना विहार में भी जल्द ही एक नया केंद्र शासित स्कूल चालू होगा, जहां डेढ़ साल के भीतर बच्चों का दाखिला शुरू होने की उम्मीद है.

मनोज तिवारी ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा, “पहले हम मजबूर थे, उस समय की सरकार का रवैया बिल्कुल अलग था. काम अटकता था, तेजी नहीं थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर निर्णायक काम हो रहा है. उन्होंने बताया कि नई योजना के तहत वेलनेस सेंटर सिर्फ इलाज का स्थान नहीं होंगे, बल्कि यह ऐसे केंद्र होंगे, जहां लोग नियमित जांच, परामर्श, योग, आहार संबंधी मार्गदर्शन और जीवनशैली सुधार से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे.

मनोज तिवारी ने कहा, “लोग अक्सर सोचते हैं कि अस्पताल जाते ही क्या हो जाता है, कैसे बीमार पड़ जाते हैं. अब हम ऐसे वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, जहां जाने का मतलब ही होगा, बीमार न पड़ना.“ सांसद ने कहा कि आयुष्मान मंत्रालय आधुनिक और पारंपरिक दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को मिलाकर न्यू इंडिया हेल्थ मॉडल विकसित कर रहा है, जिसमें आयुर्वेद की शक्ति और आधुनिक जांच तकनीकों का उपयोग होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में ये केंद्र उत्तर-पूर्वी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देंगे और लोगों को बीमारी से पहले ही बचाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे.

