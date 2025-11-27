ETV Bharat / state

बीजापुर जिले के जंगलों में बने 4 नक्सल स्मारक जमींदोज, दहशत फैलाने की साजिश 'ध्वस्त'

बासागुड़ा पुलिस ने नक्सलिय प्रभावित इलाके में सर्चिंग करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

Naxal memorials destroy
बीजापुर जिले के जंगलों में बने 4 नक्सल स्मारक जमींदोज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 8:06 PM IST

बीजापुर: जिले के थाना बासागुड़ा इलाके में 4 नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया गया है. नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस ने महत्वपूर्ण अभियान चलाकर नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका दिया. सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने गहन सर्च ऑपरेशन के दौरान ग्राम गुट्टूम के जंगलों में दबिश दी.

ये स्मारक नक्सलियों के प्रचार-प्रसार की थी जगह: सुरक्षाबलों ने गुट्टम के जंगलों में 3 स्मारक और ग्राम नेण्ड्रा के जंगल में स्थित 1 स्मारक को ध्वस्त किया है. यह कार्रवाई नक्सलियों की वर्षों से चली आ रही मनोवैज्ञानिक दहशत एवं विचारधारा के प्रचार-प्रसार को खत्म करने की दिशा में कदम है.

Naxal memorials destroy
दहशत फैलाने की साजिश 'ध्वस्त' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानकारी के अनुसार दूरस्थ वन क्षेत्रों में इन स्मारकों का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि नक्सली गतिविधियों को वैचारिक बल मिले और ग्रामीणों के बीच भय का माहौल रहे. इन स्मारकों को नक्सली अपने आंदोलन के प्रतीक और शहादत स्थलों के रूप में प्रस्तुत करते थे.

युवाओं का करते थे आकर्षित: इन स्मारकों से से स्थानीय युवाओं को नक्सल संगठन की ओर आकर्षित किया जाता था. साथ ही सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ नकारात्मक सोच विकसित की जाती थी. लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार सक्रियता और जनसंपर्क अभियान से अब युवा और ग्रामीण नक्सलियों के झांसे में आने से बच रहे हैं.

इस संचालन से ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और शासन-प्रशासन की उपस्थिति का स्पष्ट संदेश गया है कि नक्सली दहशत का दौर अब समाप्ति की ओर है, आने वाले समय में भी बासागुड़ा क्षेत्र में ऐसे ऑपरेशन को और अधिक तेज किया जाएगा- SP जितेन्द्र यादव

हाल के दिनों में क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अभियानों के बाद नक्सली भी दबाव में हैं. पुलिस का कहना है कि उनकी किसी भी अवैध संरचना, स्मारक या ठिकाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के दायरे में रहते हुए लगातार कार्यवाही जारी रहेगी.

संपादक की पसंद

