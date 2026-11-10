ETV Bharat / state

राजधानी में खूनी खेल: 48 घंटे में 4 मर्डर से दहली दिल्ली, कहीं मोबाइल तो कहीं पटाखों के विवाद में गई जान

प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन, रोहिणी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा बीते दो दिनों के भीतर अलग-अलग इलाकों में हुई चार सनसनीखेज हत्याओं से लगाया जा सकता है. रोहिणी में बीती रात मॉल के पास सरेराह युवक को चाकू से गोदने की वारदात हो, वजीराबाद में मोबाइल विवाद में नाबालिग की जान लेना हो, या फिर आनंद पर्वत में पटाखों के मामूली झगड़े में रॉड से सिर फोड़ना, दिल्ली के अलग-अलग कोनों से सामने आए खूनी मामलों ने राजधानी की कानून-व्यवस्था और सड़कों पर सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रोहिणी: यूनिटी वन मॉल के पास सरेराह चाकू घोंपकर पिंटू की हत्या