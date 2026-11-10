राजधानी में खूनी खेल: 48 घंटे में 4 मर्डर से दहली दिल्ली, कहीं मोबाइल तो कहीं पटाखों के विवाद में गई जान
दिल्ली में बीते दो दिनों के भीतर अलग-अलग इलाकों में हुई चार सनसनीखेज हत्याएं हुईं.
Published : November 10, 2026 at 12:21 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा बीते दो दिनों के भीतर अलग-अलग इलाकों में हुई चार सनसनीखेज हत्याओं से लगाया जा सकता है. रोहिणी में बीती रात मॉल के पास सरेराह युवक को चाकू से गोदने की वारदात हो, वजीराबाद में मोबाइल विवाद में नाबालिग की जान लेना हो, या फिर आनंद पर्वत में पटाखों के मामूली झगड़े में रॉड से सिर फोड़ना, दिल्ली के अलग-अलग कोनों से सामने आए खूनी मामलों ने राजधानी की कानून-व्यवस्था और सड़कों पर सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रोहिणी: यूनिटी वन मॉल के पास सरेराह चाकू घोंपकर पिंटू की हत्या
पहला मामला बीती रात रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके से सामने आया है. सेक्टर-10 स्थित यूनिटी वन और किंग्स मॉल जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में बदमाशों ने 35 वर्षीय पिंटू पर सरेआम चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. खून से लथपथ पिंटू को मौके पर छोड़कर हमलावर फरार हो गए. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.शॉपिंग मॉल के बाहर लगातार आवाजाही के बीच हुई इस वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान कर हत्या की असल वजह (आपसी रंजिश या लूटपाट) का खुलासा हो सके.डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल का कहना है कि हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है. मरने वाले पर भी लूटपाट व अन्य धाराओं में केस दर्ज होने की बात सामने आई है. आरोपी मृतक के जानकार ही हैं, जल्द वे पुलिस की गिरफ्त में होंगे.
#WATCH | Delhi: Police and forensic teams reached the spot after a man was allegedly stabbed to death by unidentified assailants near Unity One Mall in Rohini's Sector 10, under the jurisdiction of Prashant Vihar police station. pic.twitter.com/0wMI5NdWEd— ANI (@ANI) November 9, 2026
फेसबुक पर चार महीने पहले हुई दोस्ती का खौफनाक अंत, प्रेमी ने सिर पर वार कर की प्रेमिका की हत्या
नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली: लाल बाग में विवाद के बाद 23 वर्षीय राहुल की हत्या
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में भी खूनी रंजिश की वारदात सामने आई. 9 नवंबर को 23 वर्षीय राहुल अपने दो साथियों करण और प्रियांशु उर्फ लकी के साथ गुजरांवाला टाउन स्थित पंजाब नेशनल बैंक गया था. इसके बाद आदर्श नगर के लाल बाग इलाके में उसका 3 से 4 लड़कों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. झगड़े के दौरान हमलावरों ने राहुल की बाईं जांघ पर जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल राहुल को तुरंत बाबू जगजीवन राम (BJRM) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव का कहना है कि क्राइम व एफएसएल टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और आरोपियों की तलाश जारी है. कई टीमें आरोपियों को पकड़ने में लगी हैं.
Delhi: A 22-year-old man named Rahul was stabbed to death in the Lal Bagh area, which falls under the jurisdiction of the Adarsh Nagar police station. Police rushed him to Babu Jagjivan Ram Hospital, where he was declared dead by doctors. Rahul, a resident of Azadpur village,… pic.twitter.com/mAziCweDXd— IANS (@ians_india) November 9, 2026
आनंद पर्वत: पटाखे फोड़ने के विवाद में नाबालिग की लोहे की रॉड से हत्या
आनंद पर्वत इलाके की पंजाबी बस्ती (बलजीत नगर) में महज पटाखे फोड़ने को लेकर दो नाबालिगों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते यह विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. झगड़े के दौरान एक नाबालिग के पिता ने दूसरे नाबालिग लड़के के सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार वार कर दिया. लहूलुहान हालत में पीड़ित को लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पिता और उसके नाबालिग बेटे दोनों को हिरासत में ले लिया है.
Delhi: A 42-year-old man and a juvenile have been apprehended in connection with the death of a minor following a dispute over bursting firecrackers in Punjabi Basti, Baljeet Nagar. According to Delhi Police, the father of one of the juveniles allegedly attacked the other with an… pic.twitter.com/oqTGn2AwfE— IANS (@ians_india) November 9, 2026
दिल्ली: दिवाली की खरीदारी करने निकले युवक की चाकू से गोदकर हत्या, तीन युवकों पर आरोप
वजीराबाद: मोबाइल विवाद में दोस्त ने ली 16 वर्षीय किशोर की जान
चौथी वारदात नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद इलाके की है, जहां शनिवार और रविवार की दरमियानी रात 16 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस जांच के अनुसार, मृतक ने कुछ दिन पहले आरोपी की मां का मोबाइल फोन ले लिया था. 25 वर्षीय आरोपी विनोद (निवासी वाल्मीकि बस्ती, वजीराबाद) लगातार अपना फोन वापस मांग रहा था. इसी बात को लेकर दोनों दोस्तों में तीखी नोकझोंक हुई और गुस्से में आकर विनोद ने चाकू से हमला कर नाबालिग की जान ले ली. डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट का कहना है कि पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी विनोद को गिरफ्तार कर लिया है.
#UPDATE | Delhi | A 16-year-old boy was stabbed to death in Wazirabad According to the initial investigation, the altercation stemmed from a mobile phone belonging to the accused's mother, which the deceased had allegedly taken a few days earlier. The accused, identified as Vinod, was asking the victim to return the phone. The ensuing quarrel led to the murder. Both the deceased and the accused knew each other and were friends. The accused, Vinod (25), a resident of Valmiki Basti, Wazirabad, has been arrested in connection with the case. (Source: Police)— ANI (@ANI) November 9, 2026
ऐसा पहली बार नहीं है, जब दिल्ली में त्यौहार पर इस तरह जगह जगह मातम पसरा हो, इससे पहले भी चंद घंटों में इस तरह ताबड़तोड़ वारदात हो चुकी हैं.
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