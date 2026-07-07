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धौलपुर में आधी रात को भीषण अग्निकांड, 4 छप्परपोश घर जलकर राख, नीट की फीस के लिए रखे 1 लाख भी जले

अग्निकांड के दौरान परिवारों ने सतर्कता बरतते हुए घर में रखे गैस सिलेंडर बाहर फेंक दिए, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

Fire Incident In Dholpur
जले हुए घर के पास गमगीन बैठी महिलाएं (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 9:10 AM IST

3 Min Read
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धौलपुर: जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के गांव मठ पिपरीपुरा में मंगलवार देर रात चार छप्परपोश घरों में भीषण आग लग गई. आधे घंटे में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे चार परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए. आग की इस घटना में लाखों रुपए की नकदी, अनाज, आभूषण और वाहन सहित रोजमर्रा का पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया. पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

पीड़िता आशा देवी ने बताया कि उनके पति की पांच वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है. वह बच्चों के सहारे परिवार का पालन-पोषण कर रही है. मंगलवार रात करीब तीन बजे परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, तभी अचानक छप्परपोश मकान में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पास के अन्य छप्परपोश मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घर में रखे तीन गैस सिलेंडरों को भी समय रहते खेत में फेंक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग में करीब एक लाख रुपए की नकदी, एक बाइक, एक साइकिल, 50 क्विंटल गेहूं, 10 क्विंटल सरसों, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, बर्तन और पशुओं का भूसा सहित पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया.

पढ़ें: नीमराणा में भीषण अग्निकांड: कबाड़ गोदाम में लगी आग ने ली 4 की जान, तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया

चार छप्परपोश मकानों में लगी भीषण आग (वीडियो ईटीवी भारत)

फीस के लिए रखे एक लाख रुपए भी जले: अग्निकांड में आशा देवी के देवर कल्ला का भी भारी नुकसान हुआ. कल्ला अपने पुत्र शिवम को नीट की तैयारी के लिए कोटा भेजने की तैयारी कर रहे थे. उसकी फीस जमा कराने के लिए संदूक में रखे एक लाख रुपए भी आग में जलकर राख हो गए. इसके अलावा आशा देवी के अलग रह रहे पुत्र संदीप तथा कल्ला के पुत्र सौरभ का भी पूरा आशियाना आग की भेंट चढ़ गया.

Fire Incident In Dholpur
घर के बाहर बिखरे जले हुए कपड़े (ETV Bharat Dholpur)

आर्थिक सहायता की मांग: पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और राहत उपलब्ध कराने की मांग की है. उनका कहना था कि आग ने वर्षों की मेहनत से जुटाई गई पूरी गृहस्थी पलभर में छीन ली. ग्राम सरपंच वेदप्रकाश कुशवाह ने बताया कि घटना की सूचना प्रशासन को दे दी गई है. पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है.थाना प्रभारी प्रवेन्द्र कुमार रावत ने बताया कि आग हादसे का निरीक्षण किया है. चार परिवारों का घरेलू सामान और नगदी जलकर राख हुई है. पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी.

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FIRE INCIDENT IN DHOLPUR
LOSS OF RS 10 LAKH DUE TO FIRE
CASH ALSO BURNED IN FIRE
FOUR HOUSES WERE GUTTED BY FIRE

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