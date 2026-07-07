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धौलपुर में आधी रात को भीषण अग्निकांड, 4 छप्परपोश घर जलकर राख, नीट की फीस के लिए रखे 1 लाख भी जले

जले हुए घर के पास गमगीन बैठी महिलाएं ( ETV Bharat Dholpur )

धौलपुर: जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के गांव मठ पिपरीपुरा में मंगलवार देर रात चार छप्परपोश घरों में भीषण आग लग गई. आधे घंटे में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे चार परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए. आग की इस घटना में लाखों रुपए की नकदी, अनाज, आभूषण और वाहन सहित रोजमर्रा का पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया. पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं. आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पीड़िता आशा देवी ने बताया कि उनके पति की पांच वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है. वह बच्चों के सहारे परिवार का पालन-पोषण कर रही है. मंगलवार रात करीब तीन बजे परिवार के सभी सदस्य गहरी नींद में थे, तभी अचानक छप्परपोश मकान में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पास के अन्य छप्परपोश मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. सबसे पहले बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घर में रखे तीन गैस सिलेंडरों को भी समय रहते खेत में फेंक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग में करीब एक लाख रुपए की नकदी, एक बाइक, एक साइकिल, 50 क्विंटल गेहूं, 10 क्विंटल सरसों, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, बर्तन और पशुओं का भूसा सहित पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया. पढ़ें: नीमराणा में भीषण अग्निकांड: कबाड़ गोदाम में लगी आग ने ली 4 की जान, तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया