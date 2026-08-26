सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर: जोजरी नदी में दूषित पानी छोड़ने के आरोप में 4 उद्यमी पकड़े, अब तक 9 गिरफ्तारी
उद्योगों का दूषित पानी सीधे नाले में छोड़ने के मामले में 23 आरोपी हैं. नौ गिरफ्तारियों के बाद अन्य को भी नोटिस थमाए गए हैं.
Published : August 26, 2026 at 10:00 AM IST
जोधपुर: क्षेत्र की जोजरी समेत अन्य नदियों से 500 मीटर की दूरी तक व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक और नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जोधपुर पुलिस ने फिर जोधपुर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिसर्च फाउंडेशन (जेपीसीआरएफ) का संचालन करने वाले निदेशकों की गिरफ्तारी की है. इसके तहत मंगलवार को चार जनों को गिरफ्तार किया गया.
अब तक नौ गिरफ्तार, 14 बाकी: डीसीपी कमल शेखावत ने बताया कि इस मामले को लेकर गठित एसआईटी ने उद्यमी उमेश कुमार लीला, विनोद सिंघल, जुगनू खां और पारसमल धारीवाल को गिरफ्तार किया है. जोधपुर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिसर्च फाउंडेशन (जेपीसीआरएफ) का संचालन 23 लोगों की टीम करती थी. पुलिस ने 2 अगस्त को फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जसराज बोथरा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलेश संचेती, ट्रेजरर सांग सिंह परिहार, ट्रस्टी सुरेश खेमानी व सुपरवाइजर गोपाल को गिरफ्तार किया था. अब 23 दिन बाद अब 4 अन्य उद्यमियों को गिरफ्तार किया है.
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इसलिए हो रही गिरफ्तारी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जोजरी में प्रदूषण फैलाने की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी पड़ताल में पाया था कि ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के बाहर अवैध पाइप लाइन है. इसके जरिये उद्योगों के दूषित पानी को उपचारित करने के बजाय सीधे नाले में छोड़ा जा रहा था, जो जोजरी नदी में पहुंच रहा था.
इनको थमाए नोटिस: इस मामले में 23 आरोपी बनाए गए हैं. नौ गिरफ्तारियों के बाद अब अशोक संचेती, जयंतीलाल जैन, नरेंद्र छाजेड़, वरुण धनाडिया, पवन लोहिया, पारसमल धारीवाल, राकेश चौरड़िया, विनोद सिंघल, श्रीकांत शर्मा, जीएम सिंघवी, मनोहरलाल खत्री व पारसमल संकलेचा समेत अन्य को नोटिस दिए गए हैं. इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है.
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