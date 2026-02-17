ETV Bharat / state

गोंडा में लापता बच्चे खेत से बरामद, अचानक रहस्यमयी ढंग से गायब होने पर मचा था कोहराम

गोंडा: जिले के खोडारे ढडुवा गांव से मंगलवार को रहस्यमयी तरीके से चार बच्चे लापता हो गए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा गया. एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर पुलिस टीम फौरन सर्च ऑपरेशन में जुट गई और कड़ी मशक्कत के बाद चारों बच्चों को सरसो के खेत से बरामद कर लिया.

ढडुवा गांव के रहने वाले लापता बच्चों में 10 वर्षीय विश्व प्रताप विश्वकर्मा, 7 वर्षीय कृष्णा शर्मा, 5 वर्षीय शिव संत व 7 वर्षीय रितेश शर्मा शामिल थे, जो खेलते खेलते गांव से लापता हो गए थे. परिजनों के काफी तलाश के बाद जब बच्चे नहीं मिले, तो उन्होंने ने इसकी सूचना पुलिस को दी. स्थानीय पुलिस ने बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी.

पूरी रात चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी बच्चे बरामद नहीं हुए, तब एसडीआरएफ की टीम ने गांव स्थित तालाब का पानी खाली कराया, लेकिल वहां से भी बच्चे नहीं मिले, फिर एसपी विनीत जायसवाल खुद सर्च ऑपरेशन में उतरे और गहन जांच के बाद आज दोपहर 12:30 बजे गांव के खेत से सभी बच्चे बरामद कर लिए गए.

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि थाना खोडारे पुलिस को 16 फरवरी की रात में सूचना मिली थी के ढडुवा गांव के चार बच्चे बाहर खेल रहे थे, अचानक लापता हो गए हैं, यह सूचना जैसे ही पुलिस को प्राप्त हुई. पुलिस की कई टीमें तत्काल तलाशी अभियान में लग गईं. सभी के प्रयासों से बच्चे सकुशल सरसों के खेत से सोते हुए बरामद कर लिए गए हैं.