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बिहार में एक साथ गायब हुईं 4 नाबालिग लड़कियां, मदरसा जाने के लिए घर से निकली थीं सभी

किशनगंज में चार नाबालिग बच्चियों के लापता होने से हड़कंप मच गया. एक 10 साल की बच्ची वापस लौटी तो उसने कई राज खोले.

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लापता लड़कियों की तलाश में जुटी किशनगंज पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 12:53 PM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज टाऊन थाना क्षेत्र के हलीम चौक इलाके से एक साथ चार नाबालिग लड़कियां लापता हो गई हैं. इस मामले में परिजनों ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

12 से 14 साल की 4 लड़कियां गायब: पुलिस को दिए आवेदन में हलीम चौक निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय भांजी रविवार सुबह लगभग 7:30 बजे मदरसा जाने के लिए घर से निकली थी. इसी समय खगड़ा बिलातीबाड़ी वार्ड क्षेत्र की तीन अन्य नाबालिग लड़कियां, जिनकी उम्र 12, 13 और 14 वर्ष है, भी अपने घरों से निकलीं और वापस नहीं लौटीं.

10 साल की बच्ची ने खोला राज: परिजनों के मुताबिक, लापता लड़कियों के साथ एक 10 वर्षीय बच्ची भी थी, जिसे किशनगंज रेलवे स्टेशन से वापस भेज दिया गया. इस बच्ची ने बताया कि चारों लड़कियों ने एक टोटो चालक की मदद से रेलवे टिकट काउंटर से कोलकाता जाने का टिकट खरीदा था. उन्हें घर में किसी को जानकारी न देने की हिदायत भी दी गई थी और बच्ची को 200 रुपये देकर वापस भेज दिया.

RPF और चाइल्ड हेल्पलाइन को किया गया सूचित: सुबह करीब 9 बजे तक जब लड़कियां घर नहीं लौटीं, तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क करने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली. इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को भी सूचित किया गया.

कुछ देर के लिए लड़कियों से बात कराई: परिजनों ने पुलिस को बताया कि दोपहर लगभग 3:30 बजे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया था. कॉल करने वाले ने कुछ देर के लिए लड़कियों से बात कराई, लेकिन जब परिजनों ने उनके ठिकाने के बारे में पूछा तो फोन काट दिया गया. इसके बाद से परिजनों की चिंता और बढ़ गई है.

खंगाले जा रहे CCTV: घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ खुसरो सिराज ने भी पूरे मामले की जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

"सभी पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है. वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लिया जा रहा है. जल्द सभी बच्चियों की बरामदगी हो जाएगी."-खुसरो सिराज, एसडीपीओ

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