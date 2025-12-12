ETV Bharat / state

बिहार में 4 मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, मुंगेर में पुलिस-एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई

मुंगेर मिनी गन फैक्टरी ( ETV Bharat )

मुंगेर: बिहार के मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा पार भेलवा दियारा में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. अवैध हथियार निर्माण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है. इस कार्रवाई में चार मिनी गन फैक्टरियों का उद्भेदन हुआ. एक गिरफ्तार, कई फरार: छापेमारी के दौरान पुलिस ने मिर्जापुर बरदह निवासी हथियार निर्माता मोहम्मद फैयाज को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. अन्य तस्कर दियारा मौके का फायदा उठाकर नाव से भागने में सफल रहे. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है. मिनी गन फैक्टरियों का भंडाफोड़ (ETV Bharat) भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद: मौके से पुलिस ने तीन पूरी तरह तैयार पिस्टल, दो अर्धनिर्मित पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, चार बेस मशीन, ड्रिल मशीन, हैंड बेस मशीन, एक मैगजीन और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में औजार और कच्चा माल बरामद किया गया है. गुप्त सूचना पर बनी रणनीति: एसडीपीओ सदर अभिषेक आनंद ने बताया कि बिंद टोली भेलवा दियारा में लंबे समय से अवैध मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी और बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जा रहे थे. इसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने विशेष टीम गठित की थी.