बिहार में 4 मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, मुंगेर में पुलिस-एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई

मुंगेर में STF और पुलिस ने चार मिनी गन फैक्टरियां पकड़ी है. पिस्टल, कारतूस और मशीन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.

Munger mini gun factories
मुंगेर मिनी गन फैक्टरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 12, 2025 at 8:32 AM IST

मुंगेर: बिहार के मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा पार भेलवा दियारा में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. अवैध हथियार निर्माण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है. इस कार्रवाई में चार मिनी गन फैक्टरियों का उद्भेदन हुआ.

एक गिरफ्तार, कई फरार: छापेमारी के दौरान पुलिस ने मिर्जापुर बरदह निवासी हथियार निर्माता मोहम्मद फैयाज को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. अन्य तस्कर दियारा मौके का फायदा उठाकर नाव से भागने में सफल रहे. पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

मिनी गन फैक्टरियों का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद: मौके से पुलिस ने तीन पूरी तरह तैयार पिस्टल, दो अर्धनिर्मित पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस, चार बेस मशीन, ड्रिल मशीन, हैंड बेस मशीन, एक मैगजीन और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में औजार और कच्चा माल बरामद किया गया है.

गुप्त सूचना पर बनी रणनीति: एसडीपीओ सदर अभिषेक आनंद ने बताया कि बिंद टोली भेलवा दियारा में लंबे समय से अवैध मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी और बड़े पैमाने पर हथियार बनाए जा रहे थे. इसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने विशेष टीम गठित की थी.

नाव से गंगा पार कर पहुंची पुलिस: टीम ने नाव के जरिए गंगा पार की और दियारा क्षेत्र में घेराबंदी कर अचानक छापेमारी की. अचानक हुई कार्रवाई से कई आरोपी भागने में सफल रहे, लेकिन मुख्य आरोपी मोहम्मद फैयाज को पुलिस ने दबोच लिया.

क्या कहती है पुलिस: एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बरामद हथियार और उपकरणों को कब्जे में लेकर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क को बड़ा झटका मानी जा रही है.

"सूचना मिली थी कि बिंद टोली भेलवा दियारा में अवैध मिनी गन फैक्टरी चलाकर बड़े पैमाने पर हथियार तैयार किए जा रहे हैं. पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया. अचानक हुई कार्रवाई के कारण कई लोग भागने में सफल रहे, हालांकि मोहम्मद फैयाज को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया."- अभिषेक आनंद, एसडीपीओ सदर

बिहार में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, कट्टा, कारतूस और ड्रिल मशीन बरामद, 6 गिरफ्तार

