ETV Bharat / state

हमीरपुर में एक ही परिवार के चार लोग अचेत अवस्था में मिले, बहू पर नशीला पदार्थ खिलाने का आरोप

हमीरपुर: ललपुरा थाना क्षेत्र के बजेहटा गांव में मंगलवार को एक ही परिवार के चार लोग घर में अचेत अवस्था में मिले. सुचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को छानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया. मामले में परिवार की बहू पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगाया जा रहा है. हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है.



सदर सीओ यशपाल सिंह के अनुसार, बजेहटा गांव निवासी भोला परिहार के घर, उनके भांजे कन्हैया की पत्नी सुनीता करीब चार दिन पहले जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने आई थी. बुधवार सुबह कुछ ग्रामीण भोला के घर गाय का दूध लेने पहुंचे. घर के अंदर परिवार के सदस्यों को अचेत अवस्था में पड़ा देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी.



सूचना पर पहुंची ललपुरा पुलिस ने भोला की पत्नी रामदेवी (35) पुत्री नेहा (15) पुत्री खुशी (22) और भांजे की पत्नी सुनीता (35) को गांव की ही बोलेरो से छानी सीएचसी पहुंचाया. सीएचसी के चिकित्सक डॉ. अमित कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल सभी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है.



परिवार के एक रिश्तेदार ने सुनीता पर खाने में नशीली दवा मिलाकर खिलाने का आरोप लगाया है. ग्रामीणों में भी घटना को लेकर इसी तरह की चर्चा है. ललपुरा थाना प्रभारी सूर्यप्रताप ने बताया कि सुनीता माधौगढ़ की रहने वाली है और उसकी शादी जालौन के बंगरा गांव में हुई है.



सदर सीओ यशपाल सिंह ने बताया कि महिला पर नशीली दवा खिलाने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में नव दम्पत्ति की मौत, इलाके में हड़कंप