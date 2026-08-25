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भीषण सड़क हादसा: कार सवार एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, एक ही हालत गंभीर

बाराबंकी: जनपद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दम्पति और उनका बेटा-बेटी शामिल हैं, जबकि एक बेटा जख्मी है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है. यह हादसा कार और डम्पर की जोरदार भिड़ंत से हुआ है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सभी लोग उसी में फंसे रह गए. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, बलरामपुर जिले के मूल निवासी मौलाना शरीफ वर्तमान में श्रावस्ती जिले के भिनगा में मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे थे. मौलाना शरीफ भिनगा स्थित एक मदरसे में पढ़ाते थे. मौलाना शरीफ अपनी पत्नी तबस्सुम बानो, पुत्र सुहैम, पुत्री रुश्दा खातून और 7 वर्षीय हुदा के साथ कार से लखनऊ की ओर जा रहे थे. कार जैसे ही बाराबंकी-गोंडा मार्ग के मसौली थाना क्षेत्र के बिंदौरा के निकट भुलभुलिया गांव के पास पहुंची, उसी दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डम्पर ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी.