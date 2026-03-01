ETV Bharat / state

टंकी साफ करने के दौरान हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

वैशाली: बिहार के वैशाली में दर्दनाक हादसा हुआ है. टंकी साफ करने के दौरान एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम पसरा हुआ है. मामला सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव का है.

असल में ये सभी लोग शौचालय टंकी के सोख्ता को साफ कर रहे हैं. इसी दौरान एक व्यक्ति अदर गिर गया. उसे बचाने की कोशिश में परिवार के अन्य सदस्य भी एक-एक कर नीचे उतरे. वहीं, टंकी में भरी जहरीली गैस के कारण दम घुटने से सभी की मौत हो गई.

मृतकों की पहचान आनंद कुमार, राहुल कुमार और पंकज कुमार के रूप में हुई है. इसमें से राहुल कुमार की शादी 24 फरवरी को हुई थी. ऐसे में शादी के महज एक सप्ताह के भीतर ही उसकी मौत हो गई, जिससे परिवार और गांव में शोक की लहर है.