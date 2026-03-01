टंकी साफ करने के दौरान हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

ETV Bharat / state

वैशाली में दम घुटने से 4 लोगों की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 1, 2026 at 6:26 PM IST

वैशाली: बिहार के वैशाली में दर्दनाक हादसा हुआ है. टंकी साफ करने के दौरान एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में मातम पसरा हुआ है. मामला सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव का है.

असल में ये सभी लोग शौचालय टंकी के सोख्ता को साफ कर रहे हैं. इसी दौरान एक व्यक्ति अदर गिर गया. उसे बचाने की कोशिश में परिवार के अन्य सदस्य भी एक-एक कर नीचे उतरे. वहीं, टंकी में भरी जहरीली गैस के कारण दम घुटने से सभी की मौत हो गई.

मृतकों की पहचान आनंद कुमार, राहुल कुमार और पंकज कुमार के रूप में हुई है. इसमें से राहुल कुमार की शादी 24 फरवरी को हुई थी. ऐसे में शादी के महज एक सप्ताह के भीतर ही उसकी मौत हो गई, जिससे परिवार और गांव में शोक की लहर है.

वहीं, घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीएम रामबाबू बैठा और लालगंज एसडीपीओ गोपाल मंडल मौके पर पहुंच गए हैं. उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है.

अपडटे जारी है..

