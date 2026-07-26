ETV Bharat / state

रांची रेलवे स्टेशन पर फर्जी टीटीई बन यात्रियों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

रांची रेलवे स्टेशन पर फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों से ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है.

four-members-of-gang-arrested-that-fraud-passengers-by-fake-tte-at-ranchi-railway-station
पुलिस के गिरफ्त में गिरोह के सदस्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 10:12 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ऑपरेशन "रक्षक" के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए रेलवे अधिकारी और टीटीई बनकर यात्रियों से ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से ठगी की नकद राशि, सात मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है. बरामद मोबाइल में दो संदिग्ध चोरी के बताए जा रहे हैं. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सभी आरोपियों को जीआरपी रांची के हवाले कर दिया गया है.

कन्फर्म टिकट दिलाने के नाम पर ठगी

आरपीएफ के अनुसार, 25 जुलाई 2026 को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कन्फर्म रेलवे टिकट दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं. सूचना के आधार पर पीसी रांची के पर्यवेक्षण में स्टेशन परिसर में विशेष जांच और निगरानी अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान यूटीएस बुकिंग कार्यालय के पास दो संदिग्धों को पकड़ा गया. पूछताछ में उनकी पहचान महेश साहनी और चंदन कुमार के रूप में हुई.

पीड़ित ने बताई पूरी घटना

इसी दौरान पीड़ित उमर साद खान ने आरपीएफ को बताया कि दोनों आरोपियों ने खुद को रेलवे अधिकारी और टीटीई बताकर कन्फर्म टिकट दिलाने का भरोसा दिया था. इसके एवज में उन्होंने उससे 2,000 रुपए ले लिए, लेकिन टिकट उपलब्ध नहीं कराया और मौके से भागने की कोशिश करने लगे. आरपीएफ ने दोनों को पकड़कर तलाशी ली, जिसमें ठगी की 2 हजार रुपए नकद राशि और कई मोबाइल फोन बरामद हुए.

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के बारे में जानकारी दी. इसके आधार पर रेलवे स्टेशन परिसर से सीतल राय और संतोष साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. इस तरह कुल चार आरोपियों को दबोचा गया. उनके कब्जे से कुल सात मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें दो मोबाइल संदिग्ध चोरी के पाए गए हैं.

रेलवे अधिकारी और टीटीई बनकर लोगों से करते थे ठगी

आरपीएफ की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने गिरोह बनाकर रेलवे अधिकारी और टीटीई का रूप धारण किया था. वे यात्रियों को कन्फर्म टिकट दिलाने का झूठा भरोसा देकर उनसे पैसे ठगते थे. इसके अलावा उनके पास चोरी के मोबाइल फोन भी मिले हैं. प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी, प्रतिरूपण (पर्सोनेशन), आपराधिक षड्यंत्र तथा संदिग्ध चोरी की संपत्ति रखने से संबंधित अपराध पाए जाने पर चारों आरोपियों, जब्त सामान और आवश्यक दस्तावेजों को अग्रिम कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया गया.

जीआरपी ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2), 317(2), 318(4) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस कार्रवाई में आईपीएफ शिशुपाल कुमार, एसआई बसंत मलिक, एसआई पवन कुमार, एसआई कमल दास, एएसआई शक्ति सिंह तथा आरपीएफ के स्टाफ मुन्तज़िर अंसारी, अफरोज आलम और राजू गुरूंग शामिल रहे.

ऑपरेशन 'रक्षक' के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर लगातार निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में रेलवे अधिकारी और टीटीई बनकर यात्रियों से ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. यात्रियों से अपील है कि कन्फर्म टिकट या किसी भी रेलवे सुविधा के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें. किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत रेलवे सुरक्षा बल या हेल्पलाइन 139 पर सूचना दें:- शिशुपाल कुमार, आईपीएफ, आरपीएफ पोस्ट रांची

ये भी पढ़ें: साहिबगंज में RPF की बड़ी कार्रवाई, बरहड़वा रेलवे स्टेशन से पकड़े दो युवक, बरामद हुए 58 लाख के मोबाइल

रील्स के चक्कर में मालगाड़ी के इंजन तक पहुंची युवती, आरपीएफ ने किया केस

'ऑपरेशन यात्री सुरक्षा' के तहत RPF रांची की कार्रवाई, बच्चे के गले से छीना गया सोने का लॉकेट बरामद, आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

रांची रेलवे स्टेशन
फर्जी TTE बनकर यात्री से ठगी
RANCHI RAILWAY STATION
RANCHI
FAKE TTE IN RANCHI RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.