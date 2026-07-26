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रांची रेलवे स्टेशन पर फर्जी टीटीई बन यात्रियों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

रांची: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ऑपरेशन "रक्षक" के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए रेलवे अधिकारी और टीटीई बनकर यात्रियों से ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से ठगी की नकद राशि, सात मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है. बरामद मोबाइल में दो संदिग्ध चोरी के बताए जा रहे हैं. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सभी आरोपियों को जीआरपी रांची के हवाले कर दिया गया है.

कन्फर्म टिकट दिलाने के नाम पर ठगी

आरपीएफ के अनुसार, 25 जुलाई 2026 को विश्वसनीय गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कन्फर्म रेलवे टिकट दिलाने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं. सूचना के आधार पर पीसी रांची के पर्यवेक्षण में स्टेशन परिसर में विशेष जांच और निगरानी अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान यूटीएस बुकिंग कार्यालय के पास दो संदिग्धों को पकड़ा गया. पूछताछ में उनकी पहचान महेश साहनी और चंदन कुमार के रूप में हुई.

पीड़ित ने बताई पूरी घटना

इसी दौरान पीड़ित उमर साद खान ने आरपीएफ को बताया कि दोनों आरोपियों ने खुद को रेलवे अधिकारी और टीटीई बताकर कन्फर्म टिकट दिलाने का भरोसा दिया था. इसके एवज में उन्होंने उससे 2,000 रुपए ले लिए, लेकिन टिकट उपलब्ध नहीं कराया और मौके से भागने की कोशिश करने लगे. आरपीएफ ने दोनों को पकड़कर तलाशी ली, जिसमें ठगी की 2 हजार रुपए नकद राशि और कई मोबाइल फोन बरामद हुए.

पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के बारे में जानकारी दी. इसके आधार पर रेलवे स्टेशन परिसर से सीतल राय और संतोष साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया. इस तरह कुल चार आरोपियों को दबोचा गया. उनके कब्जे से कुल सात मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें दो मोबाइल संदिग्ध चोरी के पाए गए हैं.