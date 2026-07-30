ETV Bharat / state

शामली पुलिस की बड़ी कामयाबी: अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 90 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा

आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 6 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, चार सिम कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक, पासबुक आदि सामान बरामद हुआ है.

Photo Credit; ETV Bharat
अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली : जनपद में पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस टीम ने अंतरराज्यीय साइबर क्राइम गिरोह के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह अब तक मासूम लोगों से करीब 90 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका है. इन आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 4120 रुपए कैश, 6 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, चार सिम कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक, पासबुक आदि सामान बरामद किया गया है. इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड आकाश फरार है, उसकी तलाश जारी है.

अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat)

एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस से ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लांक निवासी कुमारी कामिनी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने उसकी माता को बीमा पॉलिसी की धनराशि जमा कराने का झांसा देकर उनके खाते से 4 लाख 90 हज़ार रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली है. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की गई.

इसके बाद एसपी ने बताया कि महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी कि शामली में साइबर ठगी का पैसा निकाला गया है. उसी के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी और आरोपियों की पहचान कर चार लोगों को पकड़ा गया है.

गिरफ्तार आरोपियों में करण पुत्र मनोज उर्फ अशोक निवासी गौतमबुद्धनगर, रंजीत कुमार सारस्वत पुत्र जवाहरलाल निवासी फिरोजाबाद हाल निवासी इंदिरापुरम गाजियाबाद, राजीव बंसल पुत्र प्रेमचंद बंसल निवासी पूर्वी दिल्ली, हाल निवासी गाजियाबाद और साकिर अली पुत्र तौसीफ अली निवासी यमुनानगर, हरियाणा शामिल हैं.

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में करण पुत्र मनोज उर्फ अशोक, रंजीत कुमार सारस्वत एवं राजीव बंसल ने आपस में मिलकर एक फर्जी कंपनी खोली थी, इनका उद्देश्य आमजन को वैध कंपनी बताकर साइबर अपराधों से अर्जित धनराशि को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से प्राप्त करना और उसका लेन-देन करना था. आरोपी कम पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाते थे, फिर उन्हें कमीशन का लालच देकर साइबर ठगी का पैसा उनके खातों में ट्रांसफर करवाते थे. पैसा आने पर आरोपी उनके पैसा लेकर उन्हें 10% कमीशन दिया जाता था. उन्होंने बताया कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड आकाश अभी फरार है. यह गिरोह अब तक 90 लख रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है.

ये भी पढ़ें- बरेली: नाले में बहे मासूम प्रीत का तीसरे दिन मिला शव, नगर पालिका और SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा

TAGGED:

SHAMLI NEWS
CYBER CRIME SHAMLI
FOUR ARRESTED FOR CYBER CRIME
INTER STATE CYBER CRIME GANG
CYBER CRIME GANG SHAMLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.