ETV Bharat / state

शामली पुलिस की बड़ी कामयाबी: अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 90 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा

अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : जनपद में पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस टीम ने अंतरराज्यीय साइबर क्राइम गिरोह के चार सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह अब तक मासूम लोगों से करीब 90 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका है. इन आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 4120 रुपए कैश, 6 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, चार सिम कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक, पासबुक आदि सामान बरामद किया गया है. इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड आकाश फरार है, उसकी तलाश जारी है.

अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस से ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव लांक निवासी कुमारी कामिनी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने उसकी माता को बीमा पॉलिसी की धनराशि जमा कराने का झांसा देकर उनके खाते से 4 लाख 90 हज़ार रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ली है. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की गई.