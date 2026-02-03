सोनभद्र में अंतरजनपदीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़; AI जनरेटेड न्यूड फोटो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, चार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने दी जानकारी.
Published : February 3, 2026 at 5:50 PM IST
सोनभद्र : साइबर ठगी के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मंगलवार को एक अंतरजनपदीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर कानपुर नगर से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि थाना म्योरपुर निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी.
साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर साइबर ठगी करने वाले 04 अंतर्जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, उनके कब्जे से 07 अदद मोबाइल फोन, विभिन्न व्यक्तियों के नाम से आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं विभिन्न बैंकों के खातों से संबंधित दस्तावेज बरामद किया गया। pic.twitter.com/ObdX0pPhbg— Sonbhadra Police (@sonbhadrapolice) February 3, 2026
उन्होंने बताया कि महिला का आरोप था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए फोन किया था. आरोपी है कि अज्ञात व्यक्ति फोन पर गाली-गलौज करता है और पैसे की मांग करता है.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने कानपुर नगर के रहने वाले सुरेन्द्र कुमार (23), गोलू राजपूत (24), मोहम्मद जुनैद (24) और अनुराग सिंह (26) को गिरफ्तार किया गया है.
उन्होंने बताया कि महिला का आरोप था कि आरोपी मोबाइल फोन हैक करके AI जनरेटेड न्यूड फोटो डालकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है. जिसके बाद विवेचना साइबर थाना को स्थानांतरित की गई.
उन्होंने बताया कि साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद साइबर थाने की एक टीम कानपुर नगर भेजी गई. वहां पर पुलिस के सहयोग से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि गरीब लोगों के नाम पर सिमकार्ड निकलवा लेते थे.
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने बताया कि अवैध और वैध तरीके से एक्टिवेटेड सिम खरीद लेते थे. उन सिम का प्रयोग करके यह लोगों को न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देते थे और पैसों की डिमांड करते थे.
उन्होंने बताया कि आरोपियों की ओर से लगातार धमकी दी जा रही थी. आरोपी ब्लाॅक सिम को भी खुलवाकर साइबर ठगी कर रहे थे. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की है. इनमें कई लोगों की पहचान हो चुकी है.
उन्होंने बताया कि आरोपियों के कब्जे से सात मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैनकार्ड के अलावा कुछ दस्तावेज भी बरामद किये गये हैं. उन्होंने बताया कि चार आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है.
