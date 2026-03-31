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मुजफ्फरनगर के एक ही परिवार के चार लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

घर के भीतर परिवार के चार सदस्यों के शव बरामद हुए है. मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं.

4 died in muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर में चार लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 6:43 PM IST

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मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला सरवट में एक ही घर के भीतर परिवार के चार सदस्यों के शव बरामद हुए है. मृतकों में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं.

घर के अंदर एक साथ चार लाशें मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी.

मामले की जानकारी मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस और आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की.

बता दे कि सरवट स्थित घर के कमरे के अंदर पति, पत्नी और उनके दोनों बच्चों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटके पाए गए है. पुलिस परिवार की पहचान और उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी जुटा रही है.

इसके साथ ही पुलिस हरेक एक एक चीज की बारीकी से जांच के रही है और मोहल्ले वालो से भी पूछताछ कर रही है. वहीं फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉयड को भी मौके पर बुलाया गया है. और मौके से सुसाइड नोट या अन्य कोई सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है.

बता दें कि यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या परिवार में कोई कलह था या वे किसी बाहरी दबाव या आर्थिक तंगी से परेशान थे.

फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों और समय का पता चल सकेगा. पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है, ताकि इस सामूहिक मौत के पीछे की असली वजह सामने आ पाए.

इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि ईद पर बहन को 1700 रुपए देने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था और आज घर के एक कमरे से पति पत्नी और उनके दो बच्चों के शव बरामद हुए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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