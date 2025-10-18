गोरखपुर में दुकान में लगी भीषण आग, एक परिवार के चार लोग झुलसे
भटहट कस्बे के रोड पर स्थित दुकान में लगी भीषण आग, झुलसे लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 3:31 PM IST
गोरखपुर: जिले के भटहट कस्बे के बैरियर तिराहे पर शनिवार को एक किराना की दुकान में भयंकर आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि बगल में स्थित निजी पैथोलॉजी को भी अपनी चपेट में ले लिया. आग की चपेट में आने से दुकान मालिक विनोद जायसवाल समेत उनके परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए. स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया. सूचना पर पहुंची गुलरिहा पुलिस ने झुलसे लोगों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज चल रहा है.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विनोद जायसवाल अपने बेटे अजय, विजय और पत्नी शकुंतला देवी के साथ दुकान के अंदर मौजूद थे. तभी अचानक अंदर से धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में तेजी से लपटें उठने लगीं. परिवार के लोग बाहर निकलने का प्रयास करते रहे लेकिन धुएं और लपटों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया.
आग इतनी भीषण थी कि आस-पास के लोग भी घबरा गए. ग्रामीण और स्थानीय व्यापारियों ने बालू, पानी और गीले कपड़ों की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. वहीं, सूचना मिलने पर भटहट चौकी प्रभारी विवेक कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और झुलसे सभी लोगों को तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज भिजवाया. बीआरडी के डाक्टर एपी सिंह ने बताया कि विनोद जायसवाल की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य तीनों की हालत स्थिर है. चौकी प्रभारी विवेक सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी की जा रही है.
