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अमेठी में फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर गैंग का खुलासा, मेडिकल स्टोर बंद कराने की धमकी देकर करते थे वसूली, 4 गिरफ्तार

गिरोह का अमेठी पुलिस ने खुलासा किया, पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर भेजा जेल.

4 गिरफ्तार
4 गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:02 AM IST

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अमेठी: जिले में मेडिकल स्टोरों पर ड्रग इंस्पेक्टर बनकर छापेमारी और कार्रवाई का डर दिखाकर वसूली करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दो माइक, चार प्रेस आईडी, कूटरचित पहचान पत्र, ठगी के 3 हजार रुपये और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है. आरोपियों पर मेडिकल स्टोर संचालक को दुकान बंद कराने की धमकी देकर 5 हजार रुपये मांगने और 3 हजार रुपये नकद व 2 हजार रुपये UPI के जरिए वसूलने का आरोप है.


सीओ गौरीगंज अखिलेश वर्मा ने गुरुवार को बताया कि जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मडौली निवासी शुभम मिश्रा पुत्र रविभूषण मिश्रा ने बुधवार को थाना गौरीगंज में शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया, कि थाना गौरीगंज क्षेत्र स्थित श्री बाला जी मेडिकल स्टोर, सराय भागमानी, पाण्डेयपुर के पास चार व्यक्ति मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार से आए. वे लोग स्वयं को ड्रग इंस्पेक्टर बताकर स्टोर पर दो नंबर की दवायें बेचने का आरोप लगाकर मेडिकल स्टोर बंद करने की धमकी देने लगें. आरोपियों में से एक ने पहचान पत्र दिखाकर बचने के लिए 5,000 की मांग की. भयवश मेरे द्वारा 3,000 रुपये नकद और 2,000 रुपये गूगल-पे के माध्यम से सुशील नामक व्यक्ति को ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद मैनें जानकारी की तो लोगों ने बताया गया कि कार सवार चारों लोग फर्जी ड्रग इंस्पेक्टर हैं. इसके बाद हम लोगों थाने में मुकदमा दर्ज कराया.

सीओ गौरीगंज अखिलेश वर्मा ने गुरुवार को बताया कि मामले में थाना गौरीगंज पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम चारों लोग मिलकर ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छोटे छोटे मेडिकल स्टोरों पर जाकर फर्जी पहचान पत्र बनवाकर डरा धमका कर पैसों की ठगी करते है. गिरफ्तार अभियुक्तों में वसीम खान, अशोक कुमार शर्मा, बृजेश कुमार पासवान और रत्नेश शर्मा के रूप में हुई है. सभी आरोपी रायबरेली के रहने वाले है. क्षेत्राधिकारी गौरीगंज अखिलेश वर्मा ने बताया कि चारों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. न्यायलय ने चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया.

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