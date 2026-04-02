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सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026: दूसरे दिन 4 मुकाबले, गोवा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की जीत

रांची: राजधानी रांची के मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 1 से 12 अप्रैल 2026 तक आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन कुल चार मुकाबले खेले गए. दिनभर चले रोमांचक मैचों में गोवा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की टीमों ने शानदार जीत दर्ज की.

गोवा ने तेलंगाना को 6-3 से हराया

दिन के पहले मुकाबले में गोवा ने तेलंगाना को 6-3 से हराया. गोवा की ओर से बेरतीला केरकेट्टा और डेलिना मेंडेस ने 2-2 गोल दागे, जबकि सीमा तिर्की और विद्या कुमारी ने एक-एक गोल किया. शानदार प्रदर्शन करते हुए दो गोल करने वाली बेरतीला केरकेट्टा को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.

दूसरा मुकाबला रहा संघर्षपूर्ण

दूसरे मुकाबले में पश्चिम बंगाल ने दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को कड़े संघर्ष में 1-0 से मात दी. मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल पूजा कुमारी साव ने किया, जिन्हें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड दिया गया.

चंडीगढ़ ने गुजरात को एकतरफा हराया

दिन के तीसरे मैच में चंडीगढ़ ने गुजरात पर एकतरफा दबदबा बनाते हुए 12-1 से बड़ी जीत दर्ज की है. चंडीगढ़ की ओर से कफी ने 4 गोल किए, जबकि नैंसी कश्यप, आंचल और अनु ने 2-2 गोल दागे. इसके अलावा भावना और यास्मीन शर्मा ने एक-एक गोल किया. गुजरात की ओर से एकमात्र गोल नियंती करमार ने किया. इस मैच में आंचल को उनके शानदार खेल के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया.