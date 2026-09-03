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DTC को मिलेगी नई रफ्तार: 50 इलेक्ट्रिक बसों के साथ शुरू होंगे चार बड़े बदलाव, तेहखंड में बनेगा ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर

नई दिल्ली: दिल्ली की सार्वजनिक बस परिवहन व्यवस्था को आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) गुरुवार को चार महत्वपूर्ण पहल शुरू करने जा रहा है. आज 3 सितंबर 2026 को सुबह तेहखंड डिपो में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी, जबकि परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी विशिष्ट अतिथि होंगे.

बता दें कि कार्यक्रम में 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी, तेहखंड डिपो में स्वचालित परीक्षण केंद्र, हसनपुर और गाजीपुर डिपो में दो पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन तथा दिल्ली-रेवाड़ी अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत की जाएगी.

50 नई इलेक्ट्रिक बसों से बढ़ेगा ई-बस बेड़ा

सबसे अहम पहल के तहत 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी. इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से डीटीसी को पुराने और ज्यादा परिचालन लागत वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. इलेक्ट्रिक बसों में पारंपरिक इंजन और उससे जुड़ी कई यांत्रिक प्रणालियां नहीं होतीं, जिससे नियमित रखरखाव व खराबी से जुड़ी समस्याओं को कम करने की संभावना रहती है. दिल्ली विधानसभा से संबंधित एक आधिकारिक दस्तावेज में भी नई इलेक्ट्रिक बसों से ब्रेकडाउन कम होने व बस सेवा की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद जताई गई है. दिल्ली के ई-बस विस्तार की योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है. डीटीसी के आधिकारिक इंडक्शन प्लान में 2026-27 के दौरान बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना दर्ज है.

तेहखंड में ऑटोमेटेड परीक्षण केंद्र

दूसरा बड़ा काम तेहखंड डिपो में स्वचालित परीक्षण केंद्र का है. इसका फायदा बसों की फिटनेस व तकनीकी जांच की प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाने में हो सकता है. ऑटोमेटेड टेस्टिंग से वाहन की विभिन्न तकनीकी क्षमताओं की जांच निर्धारित मानकों के अनुसार की जा सकेगी और मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भरता कम होगी. खास बात ये है कि डीटीसी पहले से ही तेहखंड डिपो में चार लेन वाले ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के लिए सिविल व इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा काम कर रहा है.

हसनपुर और गाजीपुर में दो पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन

तीसरी पहल के तहत हसनपुर व गाजीपुर डिपो में दो पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किए जाने हैं. इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने के साथ पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद जरूरी है. इन चार्जिंग स्टेशनों से ई-बसों के संचालन के लिए जरूरी चार्जिंग क्षमता बढ़ेगी और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार को भी आधार मिलेगा. दिल्ली में पहले से ही बड़े स्तर पर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए डिपो स्तर पर चार्जिंग क्षमता बढ़ाना महत्वपूर्ण है. दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण में भी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को परिवहन के विद्युतीकरण का अहम हिस्सा बताया गया है.