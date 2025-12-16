ETV Bharat / state

मदरसे के चार छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में गायब, पुलिस ने तलाश में जुटी

लक्सर: हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में मदरसे में पढ़ने वाले चार छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए. एक ही मदरसे से चार छात्र के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. लापता होने वाले चारों छात्रों की आयु 13 से 16 वर्ष के बीच हैं. मदरसे के इमाम द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. छात्रों के लापता होने की सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस ने चारों की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक पथरी थाना क्षेत्र में अलावलपुर गांव है. उसी गांव के मदरसे में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं. मंगलवार को चार छात्र अचानक से मदरसे से लापता हो गए. बताया जा रहा है कि चारों छात्र मदरसे में रहकर हाफिज की पढ़ाई कर रहे हैं.

लापता हुए छात्रों में एक की आयु 13 साल, एक की 16 साल और दो आयु 15 साल हैं. लापता छात्रों में तीन छात्र हरिद्वार जिले के और एक गुजरात का रहने वाला है. हरिद्वार जिले के तीनों छात्रों में दो का घर पथरी और एक का घर बहादराबाद क्षेत्र में है. तीनों के पिता गांव में ही मजदूरी का कार्य करते हैं.

परिजनों को जैसे ही छात्रों के लापता होने की सूचना मिली, उनके परिजनों में भी हड़कंप मच गया. पहले तो मदरसा प्रबंधन की ओर से छात्रों को खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं से भी उनकी कोई खबर नहीं मिली. इसके बाद मदरसा प्रबंधन थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी.