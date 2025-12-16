ETV Bharat / state

मदरसे के चार छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में गायब, पुलिस ने तलाश में जुटी

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से मदरसे के चार छात्रों के लापता होने की सूचना मिली है.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
Published : December 16, 2025 at 7:43 PM IST

लक्सर: हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में मदरसे में पढ़ने वाले चार छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए. एक ही मदरसे से चार छात्र के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. लापता होने वाले चारों छात्रों की आयु 13 से 16 वर्ष के बीच हैं. मदरसे के इमाम द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. छात्रों के लापता होने की सूचना मिलते ही पथरी थाना पुलिस ने चारों की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक पथरी थाना क्षेत्र में अलावलपुर गांव है. उसी गांव के मदरसे में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं. मंगलवार को चार छात्र अचानक से मदरसे से लापता हो गए. बताया जा रहा है कि चारों छात्र मदरसे में रहकर हाफिज की पढ़ाई कर रहे हैं.

लापता हुए छात्रों में एक की आयु 13 साल, एक की 16 साल और दो आयु 15 साल हैं. लापता छात्रों में तीन छात्र हरिद्वार जिले के और एक गुजरात का रहने वाला है. हरिद्वार जिले के तीनों छात्रों में दो का घर पथरी और एक का घर बहादराबाद क्षेत्र में है. तीनों के पिता गांव में ही मजदूरी का कार्य करते हैं.

परिजनों को जैसे ही छात्रों के लापता होने की सूचना मिली, उनके परिजनों में भी हड़कंप मच गया. पहले तो मदरसा प्रबंधन की ओर से छात्रों को खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं से भी उनकी कोई खबर नहीं मिली. इसके बाद मदरसा प्रबंधन थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी.

मामले की जानकारी लगते ही पथरी थाना पुलिस बच्चों की खोजबीन में जुट गई. उनकी बरामदगी के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल द्वारा कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है. पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि दो बच्चे पथरी से दस किलोमीटर दूर एथल रेलवे स्टेशन पर नजर आए थे. बताया जा रहा है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी दोनों बच्चे दिखाई दिए हैं और उन्हें ट्रेन पकड़ते देखा गया है. बताया जा रहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले गुजरात के छात्र का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और उसी के कहने पर अन्य छात्र भी उसके बहकावे में आ गए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि बच्चों की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गईं हैं. दो बच्चों को एथल रेलवे स्टेशन पर देखा गया है. सभी की गहनता से तलाश की जा रही हैं. जल्द ही चारों बच्चों को सकुशल बरामद कर मामले का खुलासा किया जाएगा.

