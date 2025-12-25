धमतरी में फोरलेन सड़क, 103 करोड़ की ऐतिहासिक स्वीकृति

धमतरी में फोरलेन सड़क, 103 करोड़ की ऐतिहासिक स्वीकृति
धमतरी को फोरलेन रोड की स्वीकृति मिलने के बाद महापौर रामू रोहरा ने कहा जिलेवासियों को नया साल का गिफ्ट मिला. भाजपाइयों में खुशी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 25, 2025 at 7:55 AM IST
धमतरी: रत्नाबांधा चौक से मुजगहन तक और सिहावा चौक से नहर नाका चौक तक फोरलेन सड़क निर्माण होगा. इसके लिए 103 करोड़ की स्वीकृति मिली है. जिले को मिली इस बड़ी स्वीकृति के बाद महापौर समेत भाजपाइयों ने खुशी जाहिर की और रत्नाबांधा चौक में आतिशबाजी कर जश्न मनाया.
धमतरी में लगभग 10 किलोमीटर की फोरलेन सड़क बनेगी
महापौर रामू रोहरा ने कहा कि धमतरी की जनता से जो वादा किया गया था, वह आज पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ निभाया गया है. रत्नाबांधा चौक से मुजगहन तक 4.40 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 43 करोड़ रुपये और सिहावा चौक से नहर नाका चौक तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपये कुल 103 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. मेयर ने कहा कि ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भाजपा सरकार सिर्फ भाषण नहीं देती, काम करके दिखाती है.
मेयर का कांग्रेस पर हमला
महापौर ने कांग्रेस पर हमला भी बोला. उन्होंने कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए करारा जवाब है, जो वर्षों तक केवल घोषणाएं करते रहे और जनता को भ्रम में रखते रहे. उन्होंने कहा "मैंने सार्वजनिक मंच से जो कहा था, वही करके दिखाया है. भाजपा की राजनीति दिखावे की नहीं, नतीजों की राजनीति है." महापौर ने आगे कहा कि कांग्रेस ने अपने पिछले कार्यकाल में जनता को सिर्फ झुनझुना पकड़ाया और वही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने घोषणा करने के कुछ ही दिनों बाद सांय सांय काम पूरा कर दिया.
महापौर ने सीएम और कैबिनेट मंत्रियों का जताया आभार
महापौर ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, प्रभारी मंत्री टंक राम वर्मा और सांसद रूप कुमारी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनके सहयोग से धमतरी को उसका हक मिला है, अब शहर रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ेगा. अरुण साव ने धमतरी के विकास के लिए किसी भी प्रकार की फंड की कोई कमी नहीं होने का वादा किया और लगातार उसे पूरा कर रहे हैं.
स्थानीय रितेश तिवारी ने कहा कि यह सड़क की कई वर्षो से मांग होते रही है. दुर्घटनाएं होने के बाद भी कोई सुध लेने वाला नहीं था. अब सड़क बनने से लोगों को काफी सुविधाएं मिलेंगी.