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महज दो घंटे में सफर होगा पूरा, खगड़िया से पूर्णिया तक का हाईवे बनेगा फोरलेन

बिहार के कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. कोसी क्षेत्र में सड़क परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई.

bihar Four lane highway
3936 करोड़ की परियोजना को केंद्र की मंजूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 21, 2026 at 3:09 PM IST

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पटना: खगड़िया से पूर्णिया के बीच करीब 3936 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन सड़क विकसित की जाएगी. इस परियोजना के पूरा होने के बाद खगड़िया से पूर्णिया के बीच सफर का समय काफी कम होने की उम्मीद है.

टोल मोड में बनाया जाएगा सड़क: केंद्र सरकार ने खगड़िया से पूर्णिया तक 143.5 किमी लंबे एनएच-31, एनएच-231 खंड को फोर लेन में अपग्रेड करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है. योजना पर लागत 3,936.05 करोड़ रुपये है और इसे टोल मोड पर बनाया जाना है. योजना के तहत दो लेन को चार लेन में परिवर्तित किया जाना है.

पूर्णिया के लोगों को मिलेगी सहूलियत: 143.529 किमी खगड़िया–भागलपुर–कटिहार–पूर्णिया से गुजरते हुए एनएच-31 और एनएच-231 को दो लेन से चार लेन किया जाएगा. योजना पर लागत 3,936.05 करोड़ रुपये आने हैं. बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (टोल) मॉडल पर विकास किया जायगा. पूर्णिया बाईपास शहर के लिए 6.729 किमी लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास बनाया जाएगा, जिससे शहरी जाम में बड़ी राहत मिलेगी.

यात्रा समय, सुरक्षा और बाढ़ से राहत: खगड़िया–पूर्णिया के बीच का सफर लगभग 2 घंटे का रह जाएगा. मौजूदा स्थितियों के मुकाबले यह समय करीब आधा माना जा रहा है. फोर लेन, बेहतर जियोमेट्री और अतिरिक्त सुरक्षा संरचनाओं से हाई-स्पीड ट्रैफिक सुरक्षित होगा और दुर्घटनाओं में कमी आने के असार हैं.

"योजना को स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा. कोसी इलाके के लोगों के लिए यह बड़ा उपहार है और इससे वाणिज्य व्यापार के साथ-साथ लोगों को आवागमन में भी सुविधा होने वाली है."- इंजीनियर शैलेंद्र, पथ निर्माण मंत्री, बिहार

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