ETV Bharat / state

गुरुग्राम हादसे में पूर्वी सिंहभूम के 4 मजदूर की हुई मौत, सभी एक ही गांव के थे रहने वाले

पूर्वी सिंधहभूमः हरियाणा के गुरुग्राम में कार्य के दौरान दीवार गिरने से मृत सात मजदूरों में चार पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के बोनगोड़ा गांव के रहने वाले थे. सभी सोमवार को काम कर रहे थे, तभी हादसा हो गया. इधर, घटना की खबर गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया. हालांकि, इस घटना से गांव में कई लोग अनजान दिखे तो कइयों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है.

बताया जाता है कि हरियाणा के गुरुग्राम के सिंघरावली क्षेत्र में सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था. इस दौरान रात में सोसाइटी के पिछले हिस्से में कई दिनों से बेसमेंट खुदाई का काम चल रहा था. इस बीच दीवार गिरने से मलबे से दबकर सात लोगों की मौत हो गयी. इनमें चार पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा के थे. इस घटना की सूचना मिलते ही परिजन मंगलवार सुबह जमशेदपुर से गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए.



बता दें कि जिन चार लोगों की मौत हुई है, वे सभी एक ही गांव के बिनगोड़ा के रहने वाले थे. मंगल महतो (30 वर्ष), भागीरथ गोप (45 वर्ष), संजीव गोप (30 वर्ष), धनंजय महतो शामिल हैं. सभी के घर एक दूसरे से सटे हुए हैं. ग्रामीणों के अनुसार मृत चारों लोग कई महीनों से वहां काम कर रहे थे. इससे पहले जनवरी माह में मकर पर्व मनाने को लेकर सभी अपने गांव लौटे थे. सरस्वती पूजा मनाकर काम पर लौट गए थे.



सोमवार रात मंगल से आखिरी बात हुई

मृतक मंगल महतो के चचरे भाई गौरांगों महतो ने कहा कि सोमवार रात आखिरी बार बात हुई थी. उसने कहा था कि खाना खा लिया है, अब काम पर जा रहा हूं. मंगल शादीशुदा था, उसका एक छोटा बेटा है, जिसका नाम तनीश महतो है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मंगल की पत्नी मधुमिता महतो अपने बेटे व अन्य लोगों के साथ गुरुग्राम रवाना हुई. हालांकि, जहां काम कर रहे थे, वहां का प्रबंधन फोन नहीं उठा रहा है.



पिता भागीरथ की मौत से अनजान हैं बेटे

भागीरथ गोप के हंसते-खेलते परिवार में मातम पसर गया है. घटना की सूचना मिलते ही पत्नी गुरुग्राम के लिए रवाना हो गयी है. वहीं, घर में उपस्थित उसके बच्चों ने कहा कि हमें घटना की जानकारी नहीं है. मम्मी बोली जा रहे पापा के पास तुमलोग अपना ध्यान रखना. हालांकि, इस घटना को लेकर बच्चे अनजान हैं. भागीरथ गोप के पांच बच्चे हैं, जिनमें रेखा गोप, सुलेखा गोप, राधिका गोप, पायल गोप और बेटा गौरव गोप शामिल है.



बेटे संजीव गोप की मौत से बैखबर हैं मां