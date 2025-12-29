हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा, मिट्टी ढहने से 4 मजदूर दबे, मौके पर मची चीख-पुकार
हरियाणा के गुरुग्राम में निर्माणाधीन मकान की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से चार मजदूर दब गए जिसमें एक की मौत हो गई.
Published : December 29, 2025 at 10:40 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हो गया है. यहां निर्माणाधीन मकान की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 4 मजदूर उसके नीचे दब गए जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई है.
मिट्टी ढहने से हादसा : गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित ई-ब्लॉक में निर्माणाधीन मकान की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में चार मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए. सूचना मिलते ही गुरुग्राम दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी मजदूरों को मिट्टी से बाहर निकाला गया.
मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया : रेस्क्यू के बाद चारों मजदूरों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान एक मजदूर बादल की मौत की पुष्टि मेडिकल टीम ने कर दी, जबकि गोविंद और रोशन का अस्पताल में इलाज जारी है. एक अन्य मजदूर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है.
पुलिस कर रही मामले की जांच : बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त मकान का निर्माण कार्य चल रहा था. प्रारंभिक जांच में ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है. गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और निर्माण कार्य से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
