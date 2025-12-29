ETV Bharat / state

हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा, मिट्टी ढहने से 4 मजदूर दबे, मौके पर मची चीख-पुकार

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हो गया है. यहां निर्माणाधीन मकान की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 4 मजदूर उसके नीचे दब गए जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई है.

मिट्टी ढहने से हादसा : गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित ई-ब्लॉक में निर्माणाधीन मकान की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से बड़ा हादसा हो गया. हादसे में चार मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए. सूचना मिलते ही गुरुग्राम दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी मजदूरों को मिट्टी से बाहर निकाला गया.

मिट्टी ढहने से 4 मजदूर दबे (Etv Bharat)

मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया : रेस्क्यू के बाद चारों मजदूरों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान एक मजदूर बादल की मौत की पुष्टि मेडिकल टीम ने कर दी, जबकि गोविंद और रोशन का अस्पताल में इलाज जारी है. एक अन्य मजदूर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है.