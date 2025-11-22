29 पुराने कानून की जगह 4 नए लेबर कोड लागू; जानिए कर्मचारियों का क्या होगा फायदा?
केंद्र सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए चार नए श्रम कानूनों को शुक्रवार से पूरे देश में लागू कर दिया है.
Published : November 22, 2025 at 9:42 AM IST|
Updated : November 22, 2025 at 3:50 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों पर अब तक का सबसे बड़ा और अहम बदलाव करते हुए श्रम से जुड़े 29 पूराने कानूनों को खत्म कर दिया है. उसके बदले देश में चार नए श्रम सुधार कानून लागू किए गए हैं. सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा.माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से किए गए ये बदलाव देश में रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
वहीं, देशभर में नई श्रम संहिताओं के लागू करने के फैसले को दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने श्रमिकों के हित में उठाया गया अत्यंत प्रभावी और दूरदर्शी कदम बताया है. उनके अनुसार, यह निर्णय भारत के कार्यबल को सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक संगठित कार्य वातावरण प्रदान करने की दिशा में केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
श्रमिकों का न्यूनतम वेतन होगा सुनिश्चित
दिल्ली के श्रम मंत्री ने कहा कि नई श्रम संहिताएं न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है बल्कि देश के श्रमिकों को समग्र सामाजिक सुरक्षा देने वाला व्यापक परिवर्तन भी है. उन्होंने कहा कि श्रम संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं. केंद्र सरकार द्वारा जारी की गईं नई श्रम संहिताओं से श्रमिकों का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित होगा वहीं श्रमिकों को स्थिर एवं विश्वसनीय आय भी प्राप्त होगी. युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य किए जाने से रोजगार में पारदर्शिता और सुरक्षा स्थापित होगी. महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन और सम्मान से कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता को संस्थागत रूप से मजबूत किया जा सकेगा.
कपिल मिश्रा ने श्रम संहिता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रावधान दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिक हित में जल्द ही लागू करने की बात कही. उन्होंने आगे कहा कि अब फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा जो पहले संभव नहीं था जो अब उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकेगा.
श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण
वहीं 40 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया गया है जो स्वास्थ्य निगरानी और निवारक देखभाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने आगे कहा कि ओवरटाइम करने वाले श्रमिकों को अब दोगुनी मजदूरी प्रदान की जाएगी जिससे श्रम के मूल्य और सम्मान को स्पष्ट रूप से मान्यता मिल सकेगी. खतरनाक श्रेणियों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सौ प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है जो उनके कार्य वातावरण को अधिक सुरक्षित और संरक्षित बनाती है. साथ ही, श्रम सुधारों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है जिससे भारत का श्रम ढांचा अधिक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और न्यायसंगत बनेगा.
जानिए कौन सी चार संहिताएं लागू हुई
- वेतन संहिता, 2019 (Code on Wages)
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Industrial Relations Code)
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security)
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code)
कपिल मिश्रा ने इस निर्णय को प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप और मांडविया के नेतृत्व में भारत के श्रमिकों की गरिमा को मजबूत करने वाला यह ऐतिहासिक कदम है. उनके अनुसार, ये नई श्रम संहिताएं न केवल वर्तमान कार्यबल को सशक्त करेंगी बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में देश की प्रगति को भी तीव्र गति देंगी.
सरकार ने अलग-अलग 29 श्रम कानूनों को बदलकर, उन्हें चार नई संहिताओं (सरल कानूनों) में मिला दिया है. इसका मुख्य लक्ष्य श्रमिकों के सम्मान को सुनिश्चित करना और पूरे देश में श्रम कानूनों को आसान और तर्कसंगत बनाना है.
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, भारत के कई श्रम कानून स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता के बाद (1930-1950 के दशक) में बनाए गए थे. उस समय जब अर्थव्यवस्था और कार्य का माहौल मौलिक रूप से भिन्न थे. जहां अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने हाल के दशकों में अपने श्रम नियमों को अद्यतन और समेकित किया है, वहीं भारत 29 केंद्रीय श्रम कानूनों में फैले खंडित, जटिल और कई हिस्सों में पुराने प्रावधानों के तहत काम करता रहा है.
ये भी पढ़ें- नया लेबर कोड लागू, समय पर सैलरी, एक साल के बाद ग्रेच्युटी, 29 पुराने कानून समाप्त
ये भी पढे़ं- न्यूनतम पीएफ पेंशन वृद्धि पर कब होगा फैसला, श्रम मंत्री मांडविया ने दी यह जानकारी