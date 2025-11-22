ETV Bharat / state

29 पुराने कानून की जगह 4 नए लेबर कोड लागू; जानिए कर्मचारियों का क्या होगा फायदा?

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों पर अब तक का सबसे बड़ा और अहम बदलाव करते हुए श्रम से जुड़े 29 पूराने कानूनों को खत्म कर दिया है. उसके बदले देश में चार नए श्रम सुधार कानून लागू किए गए हैं. सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा.माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से किए गए ये बदलाव देश में रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

वहीं, देशभर में नई श्रम संहिताओं के लागू करने के फैसले को दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने श्रमिकों के हित में उठाया गया अत्यंत प्रभावी और दूरदर्शी कदम बताया है. उनके अनुसार, यह निर्णय भारत के कार्यबल को सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक संगठित कार्य वातावरण प्रदान करने की दिशा में केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

श्रमिकों का न्यूनतम वेतन होगा सुनिश्चित

दिल्ली के श्रम मंत्री ने कहा कि नई श्रम संहिताएं न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है बल्कि देश के श्रमिकों को समग्र सामाजिक सुरक्षा देने वाला व्यापक परिवर्तन भी है. उन्होंने कहा कि श्रम संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं. केंद्र सरकार द्वारा जारी की गईं नई श्रम संहिताओं से श्रमिकों का न्यूनतम वेतन सुनिश्चित होगा वहीं श्रमिकों को स्थिर एवं विश्वसनीय आय भी प्राप्त होगी. युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य किए जाने से रोजगार में पारदर्शिता और सुरक्षा स्थापित होगी. महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन और सम्मान से कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता को संस्थागत रूप से मजबूत किया जा सकेगा.

कपिल मिश्रा ने श्रम संहिता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रावधान दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिक हित में जल्द ही लागू करने की बात कही. उन्होंने आगे कहा कि अब फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा जो पहले संभव नहीं था जो अब उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकेगा.

श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण

वहीं 40 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण शुरू किया गया है जो स्वास्थ्य निगरानी और निवारक देखभाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने आगे कहा कि ओवरटाइम करने वाले श्रमिकों को अब दोगुनी मजदूरी प्रदान की जाएगी जिससे श्रम के मूल्य और सम्मान को स्पष्ट रूप से मान्यता मिल सकेगी. खतरनाक श्रेणियों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सौ प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है जो उनके कार्य वातावरण को अधिक सुरक्षित और संरक्षित बनाती है. साथ ही, श्रम सुधारों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है जिससे भारत का श्रम ढांचा अधिक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और न्यायसंगत बनेगा.