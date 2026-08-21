ETV Bharat / state

निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से हादसा, एक मजदूर की मौत, तीन घायल

मथुरा: शुक्रवार की सुबह वृंदावन के रूकमणि विहार में स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग काम्प्लेक्स की पांच मंजिलात शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया. मलबे में दबने से तीन मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मलबे में दबे मजदूरों को निकालने की कवायत शुरू कर दी गई है. घायलों को उपचार के लिए वृंदावन जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, यह हादसा निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से हुआ है. वृंदावन कोतवाली क्षेत्र रूकमणि विहार इलाके में स्थित के संस बिल्डिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की पांच मंजिला काम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा था.

शुक्रवार की सुबह तड़के अचानक पांचवी मंजिल से शटरिंग करने की जोरदार आवाज आई मालवा गिरने के बाद काम कर रहे कई मजदूर उसमें दब गए. स्थानीय लोगों द्वारा कुछ लोगों को बचाया गया, लेकिन मलबे में दबने से तीन मजदूर की मौके पर मौत हो गई.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार (Video Credit; ETV Bharat)



आधा दर्जन मजदूर हुए घायल: रूकमणि विहार इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग काम्प्लेक्स की शटरिंग गिरने के बाद मालवे में दबे लोगों को बचाने की कवायत शुरू की गई. जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत बचत कार्य तेज किया. वहीं, हादसे में घायल मजदूरों को वृंदावन जिला संयुक्त अस्पताल, रामकृष्ण मिशन अस्पताल और आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया, जहां तीन मजदूरों मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है. मृतक की पहचान नेपाल निवासी शिवराम (45), आलम (40) निवासी पश्चिम बंगाल और रफी (45) निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है.