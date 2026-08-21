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निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से हादसा, एक मजदूर की मौत, तीन घायल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में हुए हादसे का संज्ञान लिया, मृतक श्रमिकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से हादसा
निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से हादसा (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 10:37 AM IST

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Updated : August 21, 2026 at 11:18 AM IST

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मथुरा: शुक्रवार की सुबह वृंदावन के रूकमणि विहार में स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग काम्प्लेक्स की पांच मंजिलात शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया. मलबे में दबने से तीन मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मलबे में दबे मजदूरों को निकालने की कवायत शुरू कर दी गई है. घायलों को उपचार के लिए वृंदावन जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, यह हादसा निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरने से हुआ है. वृंदावन कोतवाली क्षेत्र रूकमणि विहार इलाके में स्थित के संस बिल्डिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की पांच मंजिला काम्प्लेक्स बनाने का काम चल रहा था.

शुक्रवार की सुबह तड़के अचानक पांचवी मंजिल से शटरिंग करने की जोरदार आवाज आई मालवा गिरने के बाद काम कर रहे कई मजदूर उसमें दब गए. स्थानीय लोगों द्वारा कुछ लोगों को बचाया गया, लेकिन मलबे में दबने से तीन मजदूर की मौके पर मौत हो गई.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार (Video Credit; ETV Bharat)


आधा दर्जन मजदूर हुए घायल: रूकमणि विहार इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग काम्प्लेक्स की शटरिंग गिरने के बाद मालवे में दबे लोगों को बचाने की कवायत शुरू की गई. जिला प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत बचत कार्य तेज किया. वहीं, हादसे में घायल मजदूरों को वृंदावन जिला संयुक्त अस्पताल, रामकृष्ण मिशन अस्पताल और आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया, जहां तीन मजदूरों मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है. मृतक की पहचान नेपाल निवासी शिवराम (45), आलम (40) निवासी पश्चिम बंगाल और रफी (45) निवासी पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है.

विकास प्राधिकरण अधिकारियों की लापरवाही: रूकमणि विहार स्थित इलाके में बहु मंजिला इमारत का बनाने का काम जोर-शोर से किया जाता है, लेकिन मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारी आंख मूंदकर बैठे हुए हैं. बहु मंजिला इमारत में काम कर रहा है. मजदूर की सुरक्षा और मानकों को नजर अंदाज कर दिया जाता है. इसलिए हादसे में मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है.

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया शुक्रवार की सुबह वृंदावन क्षेत्र इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरने से हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हुई है और कई लोग घायल है. घायलों को इलाज के लिए वृंदावन अस्पताल और आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया है. फिलहाल कुछ मजदूरों की हालत स्थिर है मजदूरों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद मथुरा में हुए हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतक श्रमिकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करवाने हेतु दिए निर्देश भी दिए है. साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने हेतु दिए निर्देश दिए है. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना.


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Last Updated : August 21, 2026 at 11:18 AM IST

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