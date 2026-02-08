लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में तीन बच्चों समेत चार की मौत, पुलिया की रेलिंग तोड़कर खाई में गिरा ऑटो रिक्शा
धौरहरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सोनकर ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 8, 2026 at 3:15 PM IST|
Updated : February 8, 2026 at 3:43 PM IST
लखीमपुर खीरी : लखीमपुर–बहराइच लिंक हाईवे के पीबी मार्ग पर बीती रात शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. धौरहरा से रसूलपुर जाने वाले रास्ते में बसंतापुर गांव के पास ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गया और नीचे खाई में पलट गया. इस सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है.
परिजन कासिम ने बताया कि उनका भाई मोहम्मद तालिब अपने परिवार के साथ धौरहरा कस्बे में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए गया था. यह हादसा बीती देर रात करीब 1 बजे हुआ.
उन्होंने बताया कि ऊंचगांव और एरा खमरिया निवासी के रहने वाले कुछ लोग धौरहरा कस्बे में आयोजित एक पारिवारिक समारोह में शामिल होकर ऑटो रिक्शा से वापस लौट घर रहे थे. ऑटो लखीमपुर–बहराइच हाईवे से पीबी मार्ग होते हुए रसूलपुर की ओर जा रहा था.
उन्होंने बताया कि जैसे ही वाहन बसंतापुर गांव के पास स्थित संकरी पुलिया पर पहुंचा, तभी मोड़ पर घने कोहरे के कारण आटो अनियंत्रित हो गया. पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए ऑटो सीधे नीचे खाई में जा गिरा.
उन्होंने बताया कि हादसे में मौके पर ही तीन मासूमों तालिब (12 वर्ष), खुशबू (5 वर्ष) और अजरा (2 वर्ष) की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई.
सूचना मिलते ही धौरहरा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भिजवाया गया. गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक इजरायल को भी इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां रविवार को इलाज के दौरान उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई.
धौरहरा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सोनकर ने बताया कि अस्पताल में चालक की मौत हो चुकी है. घायल किस्मत, साकिया, जज़्जिया, निदा और अकील का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है और सभी की हालत चिंताजनक बनी हुई है.
पुलिस के अनुसार, सभी मृतक और घायल ऊंचगांव के निवासी हैं, जो पारिवारिक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे. पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
