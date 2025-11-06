ETV Bharat / state

हाथरस में रोडवेज बस और टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत, चार की मौत, 21 घायल; बाइक सवार को बचाने में हुआ हादसा

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि घायलों को मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर किया गया है.

यूपी रोडवेज बस और टैंकर की भिड़ंत
यूपी रोडवेज बस और टैंकर की भिड़ंत (Photo credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 9:19 PM IST

Updated : November 6, 2025 at 10:14 PM IST

हाथरस : सासनी कोतवाली क्षेत्र में एनएच-93 मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया. गुरुवार को समामई गांव के पास रोडवेज बस और टैंकर की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 21 लोग घायल हो गये. हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है. घायलों को संयुक्त जिला अस्पताल इलाज के लिये भेजा गया है.

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि घायलों में से चार लोगों को मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर किया गया है. एक महिला बस के अंदर दब गई थी. क्रेन की मदद से बस को सीधा कर उसे निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. वह अब सुरक्षित है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में तिलोठी थाना कोतवाली सासनी के रहने वाले कुलदीप (11), हाथरस के इगलास अड्डा के रहने वाले महाराज सिंह (45), एटा निवासी बस कंडक्टर अर्जुन (32), हाथरस निवासी सोनू (52) के रूप में हुई है. वहीं करीब 21 लोग घायल हो गये.

जिलाधिकारी अतुल वत्स ने बताया कि सासनी कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस और टैंकर की आमने-सामने की टक्कर हुई है. अभी तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. करीब 12 घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया है. हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. सभी ने स्थिति का जायजा लिया.

अधिकारी के मुताबिक, दुर्घटना गुरुवार शाम की है. एनएच-93 मार्ग पर गांव समामई के निकट अलीगढ़ से हाथरस की ओर जा रही एक रोडवेज बस की टैंकर से आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसा एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ है. टक्कर से बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई. मौके पर पहुंची सनी कोतवाली पुलिस ने करीब 16 घायलों को सासनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, वहीं कुछ घायल यात्री सीधे जिला अस्पताल भेजे गए और कुछ घायलों सामुदायिक केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है.



Last Updated : November 6, 2025 at 10:14 PM IST

