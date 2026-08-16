लोहरदगा में दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल
लोहरदगा में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है.
Published : August 16, 2026 at 4:57 PM IST
लोहरदगा: जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पहली घटना भंडरा-लोहरदगा मुख्य पथ पर सेंगरा टोली के समीप हुई, जिसमें दो स्कूटी की भीषण टक्कर में तीन युवकों की जान चली गई. वहीं दूसरी घटना सेन्हा थाना क्षेत्र के सेरेंगहातु पुल के पास हुई, जिसमें दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है.
दो स्कूटी के बीच आमने-सामने हुई टक्कर
लोहरदगा जिला के भंडरा-लोहरदगा मुख्य पथ पर सेंगरा टोली के समीप दो स्कूटी के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हुई. हादसा इतना भीषण था कि दोनों स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और उन पर सवार युवक सड़क पर दूर जा गिरे. दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल सीएचसी भंडरा पहुंचाया. सीएचसी भंडरा में चिकित्सक डॉ. सन्नी कुमार ने जांच के बाद तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल तीन युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया.
मृतकों में एक गुमला और दो रांची के निवासी
मृतकों की पहचान गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के आमलिया बांध टोली निवासी सोहराई उरांव के पुत्र सोनू उरांव (22 वर्ष), रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र के पुंगी गांव निवासी झरिया उरांव के पुत्र उदय उरांव (21 वर्ष) और दुलू लोहरा के पुत्र मनीष लोहरा (19 वर्ष) के रूप में हुई है.
फुटबॉल मैच देखकर लौट रहे थे तीनों युवक
भरनो के आमलिया गांव के तीन युवक एक स्कूटी पर सवार होकर लोहरदगा में फुटबॉल मैच देखने गए थे. मैच देखने के बाद वे वापस घर लौट रहे थे. इसी दौरान सेंगरा टोली के समीप विपरीत दिशा से आ रही दूसरी स्कूटी से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.
सेन्हा में दो बाइकों की टक्कर में एक की मौत
वहीं दूसरी घटना लोहरदगा-भंडरा-बेड़ो मुख्य पथ पर सेन्हा थाना क्षेत्र के सेरेंगहातु पुल के समीप हुई. यहां दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में बगडू थाना क्षेत्र के बगडू जामुनटोली गांव निवासी 15 वर्षीय मनीष भगत गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया है.
“सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हुई है. पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है.”-सादिक अनवर रिजवी, एसपी, लोहरदगा
घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल
लोहरदगा में सड़क हादसों में चार चार युवकों की मौत और तीन के गंभीर रूप से घायल होने से इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस सड़क हादसों के कारणों की जांच कर रही है. हालांकि परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से समय-समय पर रोड सेफ्टी को लेकर जागरुकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन इसका असर धरातल पर नहीं दिख रहा है. यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण ज्यादातर दुर्घटनाएं हो रही हैं.
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