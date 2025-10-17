उत्तराखंड से बनारस जा रही एंबुलेंस सीतापुर में पलटी; 4 लोगों की मौत, दो की हालत गंभीर
सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र में पुलिया के पास शुक्रवार सुबह यह भयानक हादसा हुआ.
सीतापुर: उत्तराखंड से वाराणसी जा रही एंबुलेंस बेकाबू होकर सीतापुर में पलट गई. इस भीषण हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. यह हादसा शुक्रवार सुबह अटरिया थाना क्षेत्र के पुलिया के पास हुई है. हादसे की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शवों को एंबुलेंस से बाहर निकाला.
अटरिया थानाध्यक्ष उमाकांत शुक्ला ने बताया कि मृतकों में एंबुलेंस सवार विशाल पांडेय निवासी देहरादून, ड्राइवर गुरमीत शामिल है. वहीं सड़क किनारे खड़े दंपत्ति श्याम गुप्ता और ममता गुप्ता की भी मौत हुई है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों से संपर्क कर जानकारी दे दी है. दोनों घायलों को अटरिया के हिंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में शामिल दिव्यांशु अपने भाई विशाल पांडये का इलाज करवाने के लिए वाराणसी ले जा रहा था.
टायर फटने से हादसे की आशंका: पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरीज लेकर उत्तराखंड के देहरादून से वाराणसी जा रही एक एंबुलेंस अटरिया थाना क्षेत्र में पुलिया के पास जैसे ही पहुंची, एंबुलेंस का टायर अचानक फट गया. इससे एंबुलेंस बेकाबू हो गई. अनियंत्रित एंबुलेंस ने सड़क किनारे खड़े दंपत्ति और उनकी बच्ची को रौंद दिया. इसके बाद एंबुलेंस पेड़ से टकरा कर खाई में पलट गई.
हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत: अटरिया थानाध्यक्ष उमाकांत शुक्ला ने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है. मृतकों में एंबुलेंस में सवार सवार मरीज सहित दो लोग हैं. वहीं, सड़क किनारे खड़े दंपत्ति भी काल के गाल में समा गए. एंबुलेंस सवार एक अन्य व्यक्ति दिव्यांशु पांडेय सड़क किनारे खड़ी बच्ची की हादल गंभीर है. दोनों को हिंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसा भी हिंद अस्पताल के ठीक सामने हुआ है.
