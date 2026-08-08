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उत्तराखंड में दस हजार युवाओं के लिए रोजगार का मौका, प्रदेशभर में चार रोजगार मेलों का होगा आयोजन

पॉलीटेक्निक-आईटीआई पास युवाओं को जल्द ही रोजगार का मौका मिलने जा रहा है. तकनीकी शिक्षा विभाग चार रोजगार मेलों का आयोजन करेंगा.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2026 at 9:03 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के दस हजार बेरोजगार युवाओं को अगले चार महीने के भीतर देशभर की बहुराष्ट्रीय और निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने की तैयारी है. इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग प्रदेशभर में चार विशेष रोजगार मेलों का आयोजन करेगा. गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दो-दो रोजगार मेले लगाए जाएंगे. रोजगार मेलों के जरिए प्रदेश के तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने पर फोकस रहेगा.

बहुराष्ट्रीय और निजी क्षेत्र कंपनियों को किया गया आमंत्रित: रोजगार मेलों के लिए गढ़वाल मंडल में देहरादून और श्रीनगर, जबकि कुमाऊं मंडल में काशीपुर और अल्मोड़ा को चुना गया है. इन मेलों में देशभर की विभिन्न बहुराष्ट्रीय और निजी क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा. लक्ष्य रखा गया है कि चार महीने की अवधि में आयोजित होने वाले इन मेलों के माध्यम से करीब 10 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए.

ये छात्र भी कर सकते है अध्ययन: इन रोजगार मेलों में केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को ही मौका नहीं मिलेगा, बल्कि रोजगार की तलाश कर रहे विभिन्न वर्गों के युवाओं को शामिल किया जाएगा. पॉलीटेक्निक और आईटीआई से पासआउट विद्यार्थियों के साथ आखिरी साल के अध्ययनरत छात्र-छात्राएं भी रोजगार के लिए आवेदन कर सकेंगे.

इसके अलावा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों से पासआउट और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी निजी कंपनियों में नौकरी का अवसर मिलेगा. विद्यालयी शिक्षा के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके छात्र-छात्राओं को भी रोजगार मेलों से जोड़ा जाएगा.

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी इन मेलों में निजी कंपनियों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर उपलब्ध होगा. इस तरह रोजगार मेलों का दायरा केवल तकनीकी संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अलग-अलग शैक्षणिक और कौशल पृष्ठभूमि वाले युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा.

निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू का जाएगी: रोजगार मेलों में युवाओं की भागीदारी तय करने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. तकनीकी शिक्षा विभाग को एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने की तैयारी करने को कहा गया है.

युवाओं का डाटा किया जाएगा तैयार: पंजीकरण के माध्यम से युवाओं का डाटा तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर कंपनियों की जरूरत के मुताबिक अभ्यर्थियों को रोजगार मेलों में शामिल किया जा सकेगा. इन रोजगार मेलों को केवल तकनीकी शिक्षा विभाग तक सीमित रखने के बजाय विभिन्न विभागों के साझा प्रयास से आयोजित किया जाएगा. विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, सेवायोजन और कौशल विकास विभाग भी इसमें भागीदारी करेंगे. इसके लिए जल्द ही संबंधित विभागों की उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित कर रोजगार मेलों की तारीख, कंपनियों की भागीदारी और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा.

42 हजार युवाओं को मिला रोजगार: सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक करीब 42 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है. इसमें स्थायी कार्मिकों के साथ संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है. अब तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से अगले चार महीनों में 10 हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

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