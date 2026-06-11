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दिव्यांग टी20 राष्ट्रीय सीरीज में झारखंड के चार खिलाड़ियों का चयन, टी-20 केसरी टूर्नामेंट में दिखाएंगे दम

दिव्यांग क्रिकेट में झारखंड के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. दिव्यांग टी20 राष्ट्रीय सीरीज में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है.

Four Jharkhand players selected for T20 Kesari Divyang Cricket National Series
झारखंड के दिव्यांग क्रिकेट के खिलाड़ी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 11:06 PM IST

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रांचीः दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया (DCCBI) के तत्वावधान में हरियाणा में आयोजित होने वाली टी-20 केसरी दिव्यांग क्रिकेट राष्ट्रीय सीरीज में झारखंड के चार खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे. 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में इंडिया ए और इंडिया बी टीमों के बीच मुकाबले खेले जाएंगे.

झारखंड से निशांत कुमार उपाध्याय, नीरज कुमार और शौकत अली का चयन इंडिया ए टीम में किया गया है, जबकि वागीश त्रिपाठी को इंडिया बी टीम में जगह मिली है. गुरुवार को चारों खिलाड़ी रांची से यमुनानगर के लिए रवाना हुए. खिलाड़ियों के चयन से राज्य के दिव्यांग क्रिकेट जगत में उत्साह का माहौल है.

चयनित खिलाड़ियों में निशांत कुमार उपाध्याय और वागीश त्रिपाठी पहले भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. दोनों खिलाड़ियों ने दुबई में आयोजित डीपीएल (DPL) प्रतियोगिता में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था. वहीं शौकत अली ने अपने ऑलराउंड खेल से लगातार प्रभावित किया है और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

इस बार राष्ट्रीय टीम में पहली बार जगह बनाने वाले नीरज कुमार के लिए यह अवसर बेहद खास है. रांची के कोकर निवासी नीरज ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलना गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने से उन्हें काफी सीखने का अवसर मिलेगा और वह बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का प्रयास करेंगे.

झारखंड डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जताई है. एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता, सचिव सरिता सिन्हा तथा अन्य सदस्यों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है.

कोच मुकेश कंचन ने कहा कि झारखंड के चार खिलाड़ियों का राष्ट्रीय सीरीज के लिए चयन होना राज्य में दिव्यांग क्रिकेट के लगातार बढ़ते स्तर का प्रमाण है।खिलाड़ियों ने कठिन परिस्थितियों में मेहनत और समर्पण के बल पर यह मुकाम हासिल किया है. हमें विश्वास है कि सभी खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करेंगे.

बता दें कि दिव्यांग क्रिकेट को बढ़ावा देने की दिशा में झारखंड के खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में राष्ट्रीय सीरीज में चार खिलाड़ियों का चयन राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. खिलाड़ियों के रवाना होने के दौरान खेल प्रेमियों और एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देकर उत्साहवर्धन किया.

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