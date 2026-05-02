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अंबेडकरनगर में चार मासूमों की कूचकर हत्या, मां फरार

4 बच्चों की ईंट से कूचकर हत्या. ( ETV Bharat )

पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला ने बच्चों की ईंट से कूचकर हत्या की और बालकनी से कूदकर फरार हो गई. घटना शनिवार दोपहर 3 बजे अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरानपुर की है.

परिजनों के अनुसार महिला का पति डेढ़ साल से सऊदी अरब में रहता है, तब से वह घर नहीं आया. उन्होंने आशंका जताई है कि इसी वजह से महिला अवसाद में थी, जिसके चलते उसने बच्चों की हत्या कर दी.

पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला ने बच्चों की ईंट से कूचकर हत्या की. (ETV Bharat)

बताया जा रहा था कि अंदर कमरे में बिस्तर पर खून से लथपथ बच्चों का शव पड़ा था. मौके पर बच्चों की मां नहीं मिली.

अंबेडकरनगर: जिले में एक सनसनीखेज़ मामला सामने आया है. चर्चा है कि एक मां ने अपने 4 बच्चों की ईंट से कूचकर हत्या कर दी. घटना के समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था. सूचना पर पहुंची पुलिस को दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ा.

बच्चों के साथ घर में अकेली रहती थी महिला

स्थानीय लोगों के अनुसार नगर के मीरानपुर मुहल्ले में नियाज की पत्नी अपने चारों बच्चों शफीक (14), सऊद (12), उमर (8) और बेटी बयाना (6) के साथ रहती थी. नियाज डेढ़ साल से सऊदी में रह रहा है. जब से वह गया है तब से वह एक बार भी घर नहीं आया. शनिवार की दोपहर 3 बजे घर के अंदर चारों बच्चों का शव खून से लथपथ बिस्तर पर मिला.

अवसाद में हत्या करने की जताई जा रही आशंका

स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों के पिता नियाज कई सालों से सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं. नियाज ने वहां दूसरी शादी कर ली थी. आशंका है कि इसी बात को लेकर उसकी पत्नी अवसाद में थी.

जांच के दौरान पुलिस को शक है कि मां ने ही ईंट से वार कर बच्चों की हत्या की. वारदात को अंजाम देने के बाद वह बालकनी से कूदकर फरार हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर शवों को कब्जे में लिया. फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से सबूत जुटाए हैं.

अकबरपुर कोतवाल श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. फरार महिला की तलाश की जा रही है.