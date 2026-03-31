उधम सिंह नगर में बड़ा हादसा, घर में गैस सिलेंडर फटने से एक बच्चा समेत 4 लोग झुलसे, दीवारें क्षतिग्रस्त
रुद्रपुर में गैस सिलेंडर विस्फोट में एक बच्चा समेत 4 लोग झुलसे, तीन की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 31, 2026 at 2:46 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के कृष्णा कॉलोनी ट्रांजिट कैंप में मंगलवार सुबह गैस रिसाव से हुए धमाके ने एक परिवार को झुलसा दिया. हादसे में महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है. घटना में कुल 4 लोग घायल हुए हैं. अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
उधम सिंह नगर जिले के कृष्णा कॉलोनी ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. सुबह डायल 112 पर सूचना मिली कि एक मकान में गैस सिलेंडर में आग लग गई है और विस्फोट हो गया है. सूचना मिलते ही पुलिस, डायल 112 टीम और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंच गए.
मौके पर पहुंचने पर पता चला कि मकान में किराए पर रहने वाले लोकेश कुमार (32 वर्ष), उनकी पत्नी गोमती देवी (30 वर्ष) और 10 वर्षीय बेटा नीरज मौजूद थे. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घर के अंदर गैस रिसाव हो रहा था. जैसे ही माचिस जलाई गई, अचानक जोरदार धमाका हुआ और आग पूरे कमरे में फैल गई.
धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. इसी दौरान उसी मकान में रहने वाली मीरा देवी भी आग की चपेट में आकर झुलस गईं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका इतना तेज था कि कमरे की दीवार तक क्षतिग्रस्त हो गई और आग तेजी से फैल गई.
घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक घर के अंदर रखा ज्यादातर सामान जलकर राख हो चुका था.
घायलों को तुरंत 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल रुद्रपुर भेजा गया. डॉक्टरों के अनुसार, गोमती देवी और उनका बेटा नीरज लगभग 90 प्रतिशत तक झुलस गए हैं. जबकि लोकेश कुमार करीब 50 प्रतिशत तक घायल हैं. प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. वहीं मीरा देवी को आंशिक चोटें आई हैं.
अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र ने बताया कि, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है. शुरुआती जांच में गैस रिसाव को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घर में उपयोग होने वाले गैस सिलेंडर का विशेष ध्यान रखें. यदि गैस की गंध आए तो तुरंत बिजली के स्विच, लाइट और पंखे बंद कर दें और किसी भी प्रकार की चिंगारी से बचें. सावधानी बरतने से इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है.
ये भी पढ़ें: