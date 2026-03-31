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उधम सिंह नगर में बड़ा हादसा, घर में गैस सिलेंडर फटने से एक बच्चा समेत 4 लोग झुलसे, दीवारें क्षतिग्रस्त

घर में गैस सिलेंडर फटने से बच्चा समेत 4 लोग झुलसे ( PHOTO-ETV Bharat )