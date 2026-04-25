गोरखपुर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, चार घायल
ऑटो में सवारी बैठाने को लेकर हुए मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें चार लोग घायल हो गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 5:15 PM IST
गोरखपुर: शहर के एम्स थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, देखते ही देखते इलाके में अफरा-तफरी मच गई, इस दौरान, कुसम्ही बाजार स्थित रामजानकी मंदिर के पास दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष ने तलवार और चाकू से हमला कर चार लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
जानकारी के अनुसार, ऑटो में सवारी बैठाने को लेकर कालीचरण और सद्दाम के बीच शुक्रवार को विवाद हुआ था, यह विवाद उस समय फिर भड़क गया, जब कालीचरण का भाई गोविंद जायसवाल, सद्दाम के घर पहुंचकर मामले की जानकारी लेने लगा, आरोप है कि इसी दौरान सद्दाम, जब्बार और उनके साथियों ने लोहे की रॉड, तलवार और चाकू से गोविंद पर हमला कर दिया, इस हमले में कालीचरण, गोविंद, सोनू और गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गए.
गुड्डू कसौधन स्थानीय बजरंग दल से जुड़ा है, बीच-बचाव के दौरान उसे भी चोटें आईं. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने गोरखपुर-कसया रोड को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गई, लोगों की मांग थी कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनके घरों की तलाशी लेकर अवैध हथियार बरामद किए जाएं.
सूचना मिलते ही SP सिटी निमिष पाटिल, CO कैंट अरुण कुमार एस ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर-बुझाकर जाम खुलवाया और स्थिति को नियंत्रण में लिया.
पुलिस इस मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि मुख्य आरोपी सद्दाम, जब्बार सहित पांच लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी निमिष पाटिल ने कहा कि क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके, वहीं स्थानीय विधायक सरवन निषाद भी मौके पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुई है.
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