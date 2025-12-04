ETV Bharat / state

सिलेंडर से गैस लीकेज होने से धमाका, एक साल का बच्चा समेत चार घायल

पुलिस की प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव की पुष्टि हुई है. दो-तीन दिन पहले ही नया गैस सिलेंडर कनेक्शन लिया गया था.

gas cylinder explosion in Bharatpur
सिलेंडर में विस्फोट से टूटी खिड़की (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 3:38 PM IST

भरतपुर: शहर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र की पुष्प वाटिका कॉलोनी में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण धमाका हो गया. इस विस्फोट से पूरा मकान जोरदार हिल गया. खिड़कियां, कांच और दरवाजे टूट गए, जबकि दीवारों में गहरी दरारें भी पड़ गई. हादसे में एक बच्चे समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

मथुरा गेट थाना प्रभारी दिलावर सिंह भाटी ने बताया कि पुष्प वाटिका कॉलोनी में रहने वाले जीतेंद्र सिंह के घर में रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ. जीतेंद्र मूलरूप से धौलपुर के हैं और सरकारी शिक्षक हैं. वे कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के साथ यहां किराए पर रहने आए थे. बुधवार सुबह उनकी पत्नी आरती (23) किचन में खाना बना रही थीं. इसी दौरान सिलेंडर में गैस रिसाव के चलते अचानक आग भड़क गई और देखते ही देखते जोरदार विस्फोट हो गया. धमाका इतना तेज था कि आसपास रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई.

पड़ोसी भी झुलसे: धमाके के समय घर के अंदर मौजूद जीतेंद्र, उनकी पत्नी आरती और एक साल का बच्चा हर्ष गंभीर रूप से झुलस गए. धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची पड़ोसन गुड्डी देवी भी आग की चपेट में आने से झुलस गई. चारों घायलों को तुरंत निजी अस्पतालों ले जाया गया. जीतेंद्र और उनके बच्चे का इलाज जारी है, जबकि आरती का उपचार अन्य हॉस्पिटल में किया जा रहा है. मकान मालिक की बेटी गुड्डी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. मथुरा गेट थाना प्रभारी दिलावर सिंह भाटी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव की पुष्टि हुई है. दो-तीन दिन पहले ही नया गैस सिलेंडर कनेक्शन लिया गया था. विस्फोट के बाद मकान की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसकी खिड़कियां और कांच पूरी तरह टूट चुके हैं. एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

