प्रयागराज में माघ मेला में पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए गए चार सूचना केंद्र, पांच दिन में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उठाया लाभ

माघ मेले में पर्यटन विभाग ने चार सूचना केंद्र की स्थापना की है. ( Department of Tourism and Culture )

लखनऊ : संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला का तीन जनवरी से शुभारंभ हो चुका है. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार व्यापक और प्रभावी व्यवस्थाएं कर रही है. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने शहर के प्रमुख स्थलों पर चार अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए हैं, जो माघ मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए लाभदायक साबित हो रहे हैं.

तीन जनवरी से अब तक इन सूचना केंद्रों के माध्यम से करीब 20 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक लाभान्वित हो चुके हैं. इस वर्ष माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आगमन का अनुमान है, ऐसे में पर्यटकों को सही, सरल और सटीक जानकारी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्रों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रयागराज के प्रमुख पर्यटन स्थलों से संबंधित जानकारी वाली पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, साथ ही गाइड बुक, प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड की सूची और शहर भ्रमण से जुड़ी आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

योगी सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और संतुष्टि को केंद्र में रखकर कार्य कर रही है. इसी सोच के तहत पर्यटन सूचना केंद्रों पर पंजीकृत पेइंग गेस्ट हाउस, धर्मशाला और अन्य ठहरने के विकल्पों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है. इन केंद्रों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मेले, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता अभियान और प्रमुख पर्यटन स्थलों से जुड़े वीडियो दिखाए जा रहे हैं, साथ ही सेक्टर मैप लगाए गए हैं.