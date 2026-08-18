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हमीरपुर में पति की हत्या में पत्नी, पिता समेत चार को उम्रकैद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी हत्या की पुष्टि

हमीरपुर: जलालपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में पांच साल पहले हुई विदेहीशरण की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी पत्नी, भाई, पिता और साले को उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट रनवीर सिंह ने सोमवार को निरंजन उर्फ बब्लू, उसकी पत्नी शिवकुमारी, प्रताप लोधी उर्फ मुखिया और रमाकांत को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं शव छिपाने के अपराध में चारों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. चारों पर कुल 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है.

बता दें कि पुरैनी गांव निवासी विदेहीशरण (45) पुत्र प्रताप लोधी पांच अक्तूबर 2021 को घर से लापता हो गया था. उसकी मां राजरानी ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की. परिवार के लोगों से पूछताछ और मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने घर के पास स्थित कुएं में शव होने की आशंका जताई थी. सात नवंबर 2021 को इसी कुएं से विदेहीशरण का शव बरामद हुआ था. पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई थी.



पत्नी और भाई के संबंधों का था शक: पुलिस जांच और अभियोजन के अनुसार विदेहीशरण को अपनी पत्नी शिवकुमारी और भाई निरंजन उर्फ बब्लू के बीच अवैध संबंध होने का शक था. इसी बात को लेकर परिवार में विवाद होता था. आरोप था कि आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या की और शव को कुएं में फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल दी, जिससे घटना छिपाई जा सके.



मां ने जताई थी हत्या की आशंका: विदेहीशरण के लापता होने के बाद उसकी मां राजरानी ने ही पुलिस को सूचना देकर हत्या की आशंका जताई थी. करीब एक महीने तक बेटे की तलाश चलती रही है. बाद में कुएं से शव मिलने पर मामला हत्या में बदल गया. जांच के दौरान पत्नी, भाई, पिता और साले की भूमिका सामने आई.



प्रभावी पैरवी से चारों को सजा: मामला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित था. अभियोजन विभाग से समन्वय कर पुलिस ने समयबद्ध तरीके से गवाहों के बयान कराए और प्रभावी पैरवी की. अदालत ने के साक्ष्यों, गवाहों के बयान और पुलिस की जांच के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी माना.



मामले के विवेचक उपनिरीक्षक विजय सिंह रहे. अभियोजन की ओर से एसपीपी विजय सिंह ने पैरवी की, जबकि पैरोकार कांस्टेबल अमरेंद्र नारायण मौर्य रहे.