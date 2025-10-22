बहराइच में पटाखे की चिंगारी से चार मकानों में लगी आग; लाखों के नुकसान की आशंका, आग पर काबू पाया
जरवल रोड थाना क्षेत्र में तीन मकानों और मिहिपुरवा तहसील के आंबा के बिछिया बाजार में एक मकान में लगी आग.
Published : October 22, 2025 at 11:06 PM IST
बहराइच : जरवल रोड थाना क्षेत्र और मिहिपुरवा तहसील के आंबा के बिछिया बाजार में मकान में आग लगने का मामला सामने आया है. बुधवार को दो अलग-अलग स्थानों पर चार मकानों में आग लग गई. आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. आग की चपेट में आने से एक बाइक भी जल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
इस मामले में जरवल थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड कर्मियों व ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, वहीं इसकी सूचना तहसील प्रशासन को भी दी गई है. आग से करीब चार से पांच लाख का नुकसान हुआ है.
पुलिस के मुताबिक, जरवल रोड थाना क्षेत्र के सुरजना ग्राम के रहने वाले राजेश कुमार पाल, सुरेश कुमार व रमेश पाल सगे भाई हैं. सभी का मकान एक साथ बना हुआ है. पटाखे की चिंगारी से अचानक एक मकान में आग लग गई. देखते ही देखते बगल में बने दो मकान भी आग की चपेट में आ गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मियों को बुलाकर आग पर किसी तरह काबू पाया.
दूसरी घटना मिहिपुरवा तहसील के आंबा के बिछिया बाजार की है. यहां के रहने वाले घनश्याम गुप्ता का एक कच्चा मकान बना हुआ था. जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते ही देखते पूरा मकान आग की चपेट में आ गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया.
इस मामले में सीओ मिहिपुरवा हर्षित तिवारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिसकर्मियों की ओर से मौके पर जाकर ग्रामीण व फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया. इसकी जानकारी तहसील प्रशासन को भी दी गई है.
