बहराइच में पटाखे की चिंगारी से चार मकानों में लगी आग; लाखों के नुकसान की आशंका, आग पर काबू पाया

बहराइच : जरवल रोड थाना क्षेत्र और मिहिपुरवा तहसील के आंबा के बिछिया बाजार में मकान में आग लगने का मामला सामने आया है. बुधवार को दो अलग-अलग स्थानों पर चार मकानों में आग लग गई. आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. आग की चपेट में आने से एक बाइक भी जल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. बहराइच में मकानों में लगी आग (Video credit: ETV Bharat) इस मामले में जरवल थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड कर्मियों व ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, वहीं इसकी सूचना तहसील प्रशासन को भी दी गई है. आग से करीब चार से पांच लाख का नुकसान हुआ है.