ETV Bharat / state

बहराइच में पटाखे की चिंगारी से चार मकानों में लगी आग; लाखों के नुकसान की आशंका, आग पर काबू पाया

जरवल रोड थाना क्षेत्र में तीन मकानों और मिहिपुरवा तहसील के आंबा के बिछिया बाजार में एक मकान में लगी आग.

बहराइच में मकानों में लगी आग
बहराइच में मकानों में लगी आग (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच : जरवल रोड थाना क्षेत्र और मिहिपुरवा तहसील के आंबा के बिछिया बाजार में मकान में आग लगने का मामला सामने आया है. बुधवार को दो अलग-अलग स्थानों पर चार मकानों में आग लग गई. आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. आग की चपेट में आने से एक बाइक भी जल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

बहराइच में मकानों में लगी आग (Video credit: ETV Bharat)

इस मामले में जरवल थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आग लगने की सूचना पाते ही मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड कर्मियों व ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाने का प्रयास किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, वहीं इसकी सूचना तहसील प्रशासन को भी दी गई है. आग से करीब चार से पांच लाख का नुकसान हुआ है.

पुलिस के मुताबिक, जरवल रोड थाना क्षेत्र के सुरजना ग्राम के रहने वाले राजेश कुमार पाल, सुरेश कुमार व रमेश पाल सगे भाई हैं. सभी का मकान एक साथ बना हुआ है. पटाखे की चिंगारी से अचानक एक मकान में आग लग गई. देखते ही देखते बगल में बने दो मकान भी आग की चपेट में आ गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मियों को बुलाकर आग पर किसी तरह काबू पाया.

दूसरी घटना मिहिपुरवा तहसील के आंबा के बिछिया बाजार की है. यहां के रहने वाले घनश्याम गुप्ता का एक कच्चा मकान बना हुआ था. जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते ही देखते पूरा मकान आग की चपेट में आ गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया.

इस मामले में सीओ मिहिपुरवा हर्षित तिवारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिसकर्मियों की ओर से मौके पर जाकर ग्रामीण व फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया. इसकी जानकारी तहसील प्रशासन को भी दी गई है.

यह भी पढ़ें : फतेहपुर के पटाखा मंडी में लगी भीषण आग; मची भगदड़, सभी 65 दुकानें जलीं, कुछ बाइकें भी राख

TAGGED:

BAHRAICH NEWS
FOUR HOUSES CAUGHT FIRE
BAHRAICH POLICE
BAHRAICH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.