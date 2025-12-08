पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा, देवलथल में आग लगने से चार मकान स्वाहा, मची अफरा तफरी
पिथौरागढ़ के देवलथल में आग लगने से चार घर जल गए. आग से लाखों का सामान जल गया.
पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ के देवलथल तहसील मुख्यालय के चार घरों में आग लग गई. आग से मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया. आग से मकानों के पूरी तरह जल जाने से सभी परिवार सड़क पर आ गए हैं.
जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से लगभग 35 किलोमीटर दूर देवलथल तहसील के ग्राम पंचायत धुरौली में सोमवार शाम को सबसे पहले ललित सिंह के घर पर आग लगी. आग ने गंभीर सिंह, चंदर सिंह और सुरेंद्र सिंह के मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. सबसे अधिक नुकसान ललित सिंह को हुआ है. ललित सिंह के घर में रखा राशन, नकदी, सोने चांदी के लाखों के गहने जलकर नष्ट हो गए. परिवार के सदस्यों के पास अब बदन के कपड़ों के अलावा कोई सामान नहीं बचा है. आग से लाखों की क्षति का अनुमान है. आग कैसे लगी? इसका पता नहीं चल पाया है.
ग्रामीण पानी डालकर आग बुझाने का करते रहे प्रयास: देवलथल का धुरौली गांव सड़क से दो किलोमीटर दूर है. इससे गांव तक फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच सकी. आग लगने की घटना के बाद ग्रामीणों ने पानी डालकर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. देखते ही देखते चार मकान राख बन गए. देर रात तक अंधेरे में ग्रामीण आग बुझाने का प्रयास करते रहे.
अन्य परिवारों को समय मिलने पर निकाल लिया कीमती सामान: देवलथल के धुरौली में जब ललित सिंह के मकान में आग लगी तो उस मकान में रखा सामान बचाने का समय नहीं मिल सका. उसके मकान से सटे परिवारों ने स्थिति को देखते हुए गहने, कपड़े समेत अन्य कीमती सामान निकाल लिया. इसके बाद उनके मकान भी धू धू कर जल उठे. लाखों कीमत के मकान जलने से सभी परिवारों के सदस्य गहरे सदमे में हैं.
पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने बताया कि जिनके मकान जले हैं, उनके पास अब सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है. उन्होंने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित सहायता दिए जाने की मांग की है.
आग लगने की सूचना मिलने के बाद राजस्व उपनिरीक्षक को मौके पर भेजा गया है. क्षति का आकलन किया जाएगा. पीड़ित परिवारों के लिए प्रशासन स्तर पर जो भी संभव होगा, मदद दी जाएगी. -खुशबू पांडे, एसडीएम डीडीहाट
