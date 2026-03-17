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फरीदाबाद में नए पुल पर रोजाना लगता है 4 घंटे जाम, पीक ऑवर में लोग परेशान, प्रशासन नहीं कर रहा कोई इंतजाम

सुबह-शाम 2-2 घंटे का जामः स्थानीय निवासी प्रमोद बताते हैं कि "इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है. सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे रोज यहां पर जाम लगता है. ट्रैफिक पुलिस होने के वावजूद भी स्थिति एक जैसी है."

लगातार बढ़ रहा है वाहनों का दबावः ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो, यह रास्ता हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के रोजमर्रा के आवागमन का मुख्य जरिया है. लेकिन सड़क की चौड़ाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक सिग्नल का न होना और वैकल्पिक रास्तों की कमी के कारण हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जाम को पूरी तरह से नियंत्रित करना मुश्किल साबित हो रहा है. कई बार तो हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एंबुलेंस और जरूरी सेवाएं भी इस जाम में फंस जाती हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है.

फरीदाबादः शहर के नए पुल के पास हर रोज लगने वाला भयंकर जाम अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है. हालात ऐसे हैं कि आम जनता को रोजाना एक से डेढ़ घंटे तक इस जाम में फंसना पड़ रहा है. सुबह और शाम के वक्त स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो जाती है, जब ऑफिस जाने और लौटने वाले लोगों की भीड़ इस रास्ते पर उमड़ पड़ती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क दिल्ली से सटी होने की वजह से बेहद व्यस्त रहती है और यही कारण है कि यहां ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

जाम रोजाना की समस्याः वहीं बाइक सवार कृष्णा ने बताया कि "मैं रोज यहीं से जाता हूं और हमेशा एक जैसी स्थिति रहती है कई बार तो घंटों हमें जाम में फंसना पड़ता है और कई बार आधे घंटे में हम यहां से निकल जाते हैं लेकिन स्थिति एक जैसे ही रहती है."

इस रास्ते का दूसरा विकल्प नहींः वहीं दूसरे बाइक सवार विशाल ने बताया कि "हमारा यही रास्ता है आने-जाने का और इसी रास्ते से हम रोज आते जाते हैं इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और हमारी मजबूरी है कि रोज हमें जाम में फंसना पड़ता है और इसी जाम में फंसते हुए हम अपने घर जाते हैं. इस जाम में लगभग एक से डेढ़ घंटा हमारा रोज समय खराब होता है."

अब हमें जाम की आदत सी हो गई हैः इसके अलावा कार सवार जितेंद्र ने बताया कि "रोज का जाम है अब तो हमें आदत सी हो गई है जाम में फंसने की क्योंकि रोज हमारा एक घंटा इस जाम में खराब होता है और हर रोज चाहे संडे हो या मंडे रोज एक ही जैसी स्थिति रहती है."

दिल्ली और उत्तर प्रदेश के वाहनों का भी है दबावः ट्रैफिक पुलिस के एएसआई हनुमान सिंह ने बताया कि "जाम की मुख्य वजह है व्हीकल का ज्यादा होना क्योंकि जो दिल्ली की तरफ से लोग आते हैं. इसी रास्ते होते हुए वे अपने घर जाते हैं. वहीं दूसरी तरफ कोई उत्तर प्रदेश से हरियाणा में आता है तो इसी सड़क के मार्ग से आता है. इसके अलावा हैवी व्हीकल और नो एंट्री के वाहन भी चले आते हैं, जिसकी वजह से यहां पर हमेशा जाम लगा रहता है. यदि हम एक रूट को थोड़ी देर के लिए खोलते हैं तो दूसरे रूट पर लंबा जाम लग जाता है और दूसरी रूट को खोलते हैं तो तीसरे रूट पर लंबा जाम लग जाता है. अमूमन एक जैसी स्थिति ही रहती है. हालांकि हम लोग रात 10-11 बजे तक रहते हैं लेकिन फिर भी यहां पर जाम की स्थिति रहती है.

जाम से मुक्ति के लिए स्थानीय लोगों की मांग: लोगों की मांग है कि इस इलाके में या तो सड़क का विस्तार किया जाए, या फिर वैकल्पिक मार्ग विकसित किए जाएं. साथ ही ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाए ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो सके. फिलहाल हालात ये हैं कि हर दिन इस जाम में फंसकर लोगों का समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो रहे हैं. सवाल यह है कि आखिर कब तक फरीदाबाद की जनता इस परेशानी को झेलती रहेगी?