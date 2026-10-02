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बिहार में बड़ा हादसा, जिउतिया पर्व को लेकर नहाने के दौरान डूबने से 4 की मौत

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, जिउतिया पर्व को लेकर शुक्रवार को गांव में महिलाओं और बच्चियों की चहल-पहल थी. इसी दौरान गांव की कुछ महिलाएं और बच्चियां स्नान करने के लिए पोखरे पर पहुंचीं. स्नान करने के दौरान चार बच्चियां धीरे-धीरे पोखरे के गहरे हिस्से में चली गईं. देखते ही देखते चारों गहरे पानी में डूब गईं.

लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक मौत हो चुकी थी

कुछ देर बाद जब बच्चियां दिखाई नहीं दीं तो आसपास मौजूद लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. शोर मचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पोखरे के पास जुट गए. ग्रामीणों ने पानी में उतरकर बच्चियों की तलाश शुरू की और काफी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला. ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद चारों बच्चियों को पानी से बाहर निकाला और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (पहाड़पुर) पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों की हुई शिनाख्त

हादसे में मृत बच्चियों की पहचान सोनामति (13 वर्ष, पिता का नाम- प्रमोद महतो), फूलमती (10 वर्ष, पिता का नाम- प्रमोद महतो), सोनाली कुमारी (10 वर्ष, पिता का नाम- वीरेंद्र महतो) और प्रतिमा कुमारी (12 वर्ष, पिता का नाम- अच्छेलाल पासवान) के रूप में हुई है. एक साथ चार बच्चियों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.