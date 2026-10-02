बिहार में बड़ा हादसा, जिउतिया पर्व को लेकर नहाने के दौरान डूबने से 4 की मौत
जिउतिया पर्व पर पसरा मातम. पोखरे में डूबने से चार नाबालिग बच्चियों की हुई मौत. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 2, 2026 at 2:05 PM IST
मोतिहारी : बिहार के पूर्वी चंपारण में बड़ा हादसा हुआ है. पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बनकट गांव में जिउतिया पर्व के दौरान दर्दनाक घटना घटी. पोखरे में स्नान करने गईं चार नाबालिग बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, जिउतिया पर्व को लेकर शुक्रवार को गांव में महिलाओं और बच्चियों की चहल-पहल थी. इसी दौरान गांव की कुछ महिलाएं और बच्चियां स्नान करने के लिए पोखरे पर पहुंचीं. स्नान करने के दौरान चार बच्चियां धीरे-धीरे पोखरे के गहरे हिस्से में चली गईं. देखते ही देखते चारों गहरे पानी में डूब गईं.
लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक मौत हो चुकी थी
कुछ देर बाद जब बच्चियां दिखाई नहीं दीं तो आसपास मौजूद लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. शोर मचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पोखरे के पास जुट गए. ग्रामीणों ने पानी में उतरकर बच्चियों की तलाश शुरू की और काफी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकाला. ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद चारों बच्चियों को पानी से बाहर निकाला और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (पहाड़पुर) पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया.
मृतकों की हुई शिनाख्त
हादसे में मृत बच्चियों की पहचान सोनामति (13 वर्ष, पिता का नाम- प्रमोद महतो), फूलमती (10 वर्ष, पिता का नाम- प्रमोद महतो), सोनाली कुमारी (10 वर्ष, पिता का नाम- वीरेंद्र महतो) और प्रतिमा कुमारी (12 वर्ष, पिता का नाम- अच्छेलाल पासवान) के रूप में हुई है. एक साथ चार बच्चियों की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पहाड़पुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और परिजनों व ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली. पुलिस ने चारों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है. पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
उत्साह का माहौल मातम में बदला
जिउतिया पर्व को लेकर जिस बनकट गांव में सुबह से उत्साह और चहल-पहल थी, वहीं चार बच्चियों की मौत के बाद मातम पसर गया. गांव में हर तरफ चीख-पुकार सुनाई दे रही है. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.
ये भी पढ़ें :-
भागलपुर में कर्मा-धर्मा पूजा के दौरान बाढ़ की पानी में 5 छात्राएं डूबी, एक की मौत
एक साथ उठीं 5 मासूमों की अर्थियां तो अंतिम विदाई देख रो पड़ा विष्णुटोला गांव
बिहार में सावन की तीसरी सोमवारी पर मातम, नदी में नहाने गये 7 बच्चे डूबे.. तीन की दर्दनाक मौत