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दोस्ती हुई शर्मसार: सफर के दौरान चार दोस्तों ने अपने ही साथी की गला रेतकर कर दी हत्या, हैरान कर देगी वजह

आरोपियों ने सूनसान जगह पर ले जाकर दिया वारदात को अंजाम, फिर कार को लावारिस छोड़कर हुए फरार

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सफर के दौरान चार दोस्तों ने अपने ही साथी की गला रेतकर कर दी हत्या, हैरान कर देगी वजह (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 3:00 PM IST

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लखनऊ: राजधानी में दोस्ती को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां सफर के दौरान मामूली सी बात पर हुए विवाद में दोस्तों ने ही अपने एक साथी की बेरहमी से हत्या कर दी. उसके बाद आरोपियों ने शव को झाड़ियों में छिपा दिया और उसकी कार लेकर फरार हो गए.

सफर के दौरान चार दोस्तों ने अपने ही साथी की गला रेतकर कर दी हत्या, हैरान कर देगी वजह (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, कार में सीएनजी भरवाने की बात को लेकर दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी हुई थी. यह विवाद इतना बढ़ गया कि चार दोस्तों ने मिलकर अपने 22 वर्षीय साथी गुलफाम अहमद की हत्या की साजिश रच डाली. फिर बाराबंकी में एक नहर के किनारे सूनसान जगह पर ले जाकर उसे मार दिया और वहां से भाग गए.

ऐसे दिया वारदात को अंजाम

चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि गुलफाम के लापता होने पर चिनहट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जांच आगे बढ़ी तो मामले का खुलासा होता गया. उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन मृतक गुलफाम अपने चार दोस्तों के साथ अपनी ही कार से बाराबंकी जा रहा था. रास्ते में कार में सीएनजी भरवाने को लेकर आपस में विवाद हो गया.

गुलफाम का कहना था कि गाड़ी उसकी है, इसलिए वह उसमें सीएनजी नहीं भरवाएगा. इसी बात पर कहासुनी बढ़ गई और चारों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला लिया. आरोपी दोस्तों ने गुलफाम को बाराबंकी के माती थाना क्षेत्र में नहर किनारे सूनसान जगह पर ले गए. वहां उसका गला रेत कर हत्या कर दी. उसके बाद उसकी कार को बाराबंकी के कोतवाली नगर क्षेत्र में लावारिस छोड़कर भाग गए.

ऐसे हुआ खुलासा

जांच के दौरान पुलिस को गुलफाम की कार लावारिस हालत में बाराबंकी में मिला मिली थी. इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए, जिसमें चार युवक कार छोड़कर जाते दिखाई दिए. पुलिस ने चारों की पहचान कर ली है. इस मामले में पहले समीर को गिरफ्तार किया गया और बाद में बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र से आरोपी मोहम्मद साहिल को भी गिरफ्तार किया गया है. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मृतक के अवशेष और घटना के समय पहनी हुई टी-शर्ट बरामद कर ली है.

इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि इस वारदात का मुख्य आरोपी आदिल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है. वह हमेशा अपने पास चाकू रखता था. पुलिस के मुताबिक इसी चाकू से गुलफाम की हत्या की गई है. आदिल के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल आदिल और एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

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