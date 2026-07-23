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दोस्ती हुई शर्मसार: सफर के दौरान चार दोस्तों ने अपने ही साथी की गला रेतकर कर दी हत्या, हैरान कर देगी वजह

सफर के दौरान चार दोस्तों ने अपने ही साथी की गला रेतकर कर दी हत्या, हैरान कर देगी वजह ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में दोस्ती को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां सफर के दौरान मामूली सी बात पर हुए विवाद में दोस्तों ने ही अपने एक साथी की बेरहमी से हत्या कर दी. उसके बाद आरोपियों ने शव को झाड़ियों में छिपा दिया और उसकी कार लेकर फरार हो गए. सफर के दौरान चार दोस्तों ने अपने ही साथी की गला रेतकर कर दी हत्या, हैरान कर देगी वजह (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस के मुताबिक, कार में सीएनजी भरवाने की बात को लेकर दोस्तों के बीच मामूली कहासुनी हुई थी. यह विवाद इतना बढ़ गया कि चार दोस्तों ने मिलकर अपने 22 वर्षीय साथी गुलफाम अहमद की हत्या की साजिश रच डाली. फिर बाराबंकी में एक नहर के किनारे सूनसान जगह पर ले जाकर उसे मार दिया और वहां से भाग गए. ऐसे दिया वारदात को अंजाम चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि गुलफाम के लापता होने पर चिनहट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. जांच आगे बढ़ी तो मामले का खुलासा होता गया. उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन मृतक गुलफाम अपने चार दोस्तों के साथ अपनी ही कार से बाराबंकी जा रहा था. रास्ते में कार में सीएनजी भरवाने को लेकर आपस में विवाद हो गया.