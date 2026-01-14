लद्दाख घूमने गए आगरा के 4 दोस्त लापता होने के 4 दिन बाद मिले; मेरठ से दो नाबालिग बहनें गायब
आगरा से चार दोस्त 6 जनवरी को लद्दाख घूमने गए थे. 9 जनवरी को उनका परिवार से संपर्क टूटा. 13 जनवरी को चारों मिले.
Published : January 14, 2026 at 10:05 AM IST
आगरा/मेरठ: ताजनगरी से लेह-लद्दाख घूमने गए चार दोस्त लापता हो गए. सेना और लद्दाख पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर चारों दोस्तों को सकुशल खोज निकाला है. इससे आगरा में इनके परिजनों ने राहत की सांस ली है. वहीं, मेरठ से एक ही परिवार की दो नाबालिग बहनें गायब हो गई हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों बहनों की तलाश तेज कर दी है.
पहले जानें आगरा के 4 दोस्त कैसे मिले: आगरा से चार दोस्त पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील घूमने गए थे. वहां वापस लौटते समय वह लोग लापता हो गए. परिजनों ने आगरा पुलिस-प्रशासन और गृह मंत्रालय से गुहार लगाई. इसके बाद सेना और लद्दाख पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया. मंगलवार देर शाम चारों दोस्तों को ढूंढ निकाला गया. आगरा कमिश्नरेट पुलिस और परिजनों को यह जानकारी दे दी है.
एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि चारों दोस्त सुरक्षित मिल गए हैं. चारों की उनके परिजनों से वीडियो कॉल पर बात भी करा दी गई है. चारों लोग अभी लद्दाख के न्यूमा थाने में सुरक्षित हैं. परिजन भी वहां पर पहुंच रहे हैं. पुलिस अपनी औपचारिकता पूरी करने के बाद चारों दोस्तों को बुधवार को लेह में परिजनों के सुपुर्द कर देगी. इससे बाद सभी दिल्ली के रास्ते वापस आगरा पहुंचेंगे.
9 जनवरी को लापता हुए चारों युवक: एसीपी सदर ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के मधु नगर निवासी शिवम चौधरी, शुधांशु फौजदार, जयवीर चौधरी और यश मित्तल दोस्त हैं. चारों 6 जनवरी 2026 को आगरा से लद्दाख घूमने निकले थे. वह लोग गुलमर्ग, सोनमर्ग होते हुए पैंगोंग झील पहुंचे. 9 जनवरी की शाम लगभग 5:30 बजे चारों दोस्तों ने वीडियो कॉल करके अपने परिजनों को वहां का नजारा दिखाया. इसके बाद खराब मौसम में नेटवर्क चला गया और चारों का परिजनों से संपर्क टूट गया.
इसके बाद चारों के परिजन परेशान हो गए और शिवम के पिता राम चौधरी ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी. साथ ही आगरा के सांसद, विधायक और पूर्व विधायकों से संपर्क किया. इसके बाद चारों दोस्तों के लापता होने की जानकारी रक्षा और गृह मंत्रालय से शेयर करके मदद मांगी गई. इस सूचना पर सेना ने जानकारी जुटाई और तलाश शुरू की गई.
चारों दोस्तों की कार की अंतिम लोकेशन मनाली की दिशा में आगे बढ़ने की मिली. कार की लोकेशन देबरिंग क्षेत्र सहित व्हिस्की नाला के आसपास मिली तो सेना और लद्दाख पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया. पुलिस की टीम सर्च अभियान में सैटेलाइट से चारों दोस्त की कार की सही लोकेशन खोज निकाली. कार लेह से 125 किलोमीटर दूर मनाली मार्ग के पास पांग में थी. इस पर सेना और लद्दाख पुलिस की टीम चारों दोस्त की कार तक पहुंची.
दो रातें कार में ही काटी: चारों दोस्तों ने परिजन और आगरा पुलिस को बताया कि वह कार से जा रहे थे, तब आगे रास्ता बंद था. कार भी रोड से नीचे उतर गई. गनीमत रही कि कार पलटी नहीं. सर्दी बहुत अधिक थी और बर्फ भी गिर रही थी. ऐसे में हमने दो रातें कार के अंदर ही हीटर चलाकर काटी. इससे कार का डीजल खत्म हो गया. इसके बाद हम मदद की तलाश में लगभग 15-20 किलोमीटर पैदल चले और एक झोपड़ी में शरण ली. बाद में पुलिस और सेना की टीम हम तक पहुंची.
मेरठ में दो नाबालिग बहनें गायब: मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से दो नाबालिग बहनें अचानक लापता हो गई हैं. इनके परिजनों ने थाने में बेटियों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की गुमशुदगी दर्ज कराई है.
परिजनों के मुताबिक, दोनों एक साथ बाजार के लिए निकली थीं. एक किशोरी की मां ने बताया कि उनकी बेटी अपने ताऊजी की बेटी के साथ मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए निकली थी. देर शाम तक भी दोनों बहनें घर नहीं लौटीं तो चिंता बढ़ गई. परिवार के सदस्यों ने रिश्तेदारों, दोस्तों से भी पूछताछ की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला.
सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि पुलिस खोजबीन कर रही है. परिवार के अलावा और भी बहुत से लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है. दो टीमों का गठन करके दोनों बहनों की तलाश की जा रही है.
