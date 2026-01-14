ETV Bharat / state

लद्दाख घूमने गए आगरा के 4 दोस्त लापता होने के 4 दिन बाद मिले; मेरठ से दो नाबालिग बहनें गायब

आगरा/मेरठ: ताजनगरी से लेह-लद्दाख घूमने गए चार दोस्त लापता हो गए. सेना और लद्दाख पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर चारों दोस्तों को सकुशल खोज निकाला है. इससे आगरा में इनके परिजनों ने राहत की सांस ली है. वहीं, मेरठ से एक ही परिवार की दो नाबालिग बहनें गायब हो गई हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों बहनों की तलाश तेज कर दी है.

पहले जानें आगरा के 4 दोस्त कैसे मिले: आगरा से चार दोस्त पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील घूमने गए थे. वहां वापस लौटते समय वह लोग लापता हो गए. परिजनों ने आगरा पुलिस-प्रशासन और गृह मंत्रालय से गुहार लगाई. इसके बाद सेना और लद्दाख पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया. मंगलवार देर शाम चारों दोस्तों को ढूंढ निकाला गया. आगरा कमिश्नरेट पुलिस और परिजनों को यह जानकारी दे दी है.

एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि चारों दोस्त सुरक्षित मिल गए हैं. चारों की उनके परिजनों से वीडियो कॉल पर बात भी करा दी गई है. चारों लोग अभी लद्दाख के न्यूमा थाने में सुरक्षित हैं. परिजन भी वहां पर पहुंच रहे हैं. पुलिस अपनी औपचारिकता पूरी करने के बाद चारों दोस्तों को बुधवार को लेह में परिजनों के सुपुर्द कर देगी. इससे बाद सभी दिल्ली के रास्ते वापस आगरा पहुंचेंगे.

9 जनवरी को लापता हुए चारों युवक: एसीपी सदर ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के मधु नगर निवासी शिवम चौधरी, शुधांशु फौजदार, जयवीर चौधरी और यश मित्तल दोस्त हैं. चारों 6 जनवरी 2026 को आगरा से लद्दाख घूमने निकले थे. वह लोग गुलमर्ग, सोनमर्ग होते हुए पैंगोंग झील पहुंचे. 9 जनवरी की शाम लगभग 5:30 बजे चारों दोस्तों ने वीडियो कॉल करके अपने परिजनों को वहां का नजारा दिखाया. इसके बाद खराब मौसम में नेटवर्क चला गया और चारों का परिजनों से संपर्क टूट गया.

इसके बाद चारों के परिजन परेशान हो गए और शिवम के पिता राम चौधरी ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी. साथ ही आगरा के सांसद, विधायक और पूर्व विधायकों से संपर्क किया. इसके बाद चारों दोस्तों के लापता होने की जानकारी रक्षा और गृह मंत्रालय से शेयर करके मदद मांगी गई. इस सूचना पर सेना ने जानकारी जुटाई और तलाश शुरू की गई.

चारों दोस्तों की कार की अंतिम लोकेशन मनाली की दिशा में आगे बढ़ने की मिली. कार की लोकेशन देबरिंग क्षेत्र सहित व्हिस्की नाला के आसपास मिली तो सेना और लद्दाख पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया. पुलिस की टीम सर्च अभियान में सैटेलाइट से चारों दोस्त की कार की सही लोकेशन खोज निकाली. कार लेह से 125 किलोमीटर दूर मनाली मार्ग के पास पांग में थी. इस पर सेना और लद्दाख पुलिस की टीम चारों दोस्त की कार तक पहुंची.