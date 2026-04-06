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नशे के शौक ने चार दोस्तों को बना दिया चोर, गैंग बनाकर करने लगे वाहनों की चोरी, 10 बाइकें बरामद

हरिद्वार/रुद्रपुर: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. चारों आरोपी दोस्त हैं. पुलिस के अनुसार अपने नशे का शौक पूरा करने के लिए चारों ने गैंग बनाई और फिर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की दस बाइक भी बरामद की हैं. रानीपुर कोतवाली ने प्रेस वार्ताकर हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पूरे मामले का खुलासा किया.

एसएसपी के मुताबिक बीती चार अप्रैल को उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से विभिन्न तरीखों में मोटरसाइकिल चोरी संबंधी ऑनलाइन ई-एफआईआर दर्ज कराई गईं. सभी मुकदमों के खुलासे और वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए एसएसपी ने प्रभारी निरीक्षक रानीपुर मनोहर भंडारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया.

पांच अप्रैल को पुलिस टीम द्वारा डिजीटल साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र व चेकिंग के दौरान नहर पटरी श्मशान घाट के पास से चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. आरोपियों के कब्जे से तीन मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. सख्ती से की गई पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए मोटरसाइकिल चोरी करते हैं. चोरी के बाद उन्हें कबाड़ियों व राहगीरों को सस्ते दामों में बेच देते हैं.

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की. सभी मोटरसाइकिल झाड़ियों में छिपाकर रखी गई थी, ताकि किसी को शक न हो. एसएसपी के मुताबिक अन्य बरामद वाहनों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है.

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम: