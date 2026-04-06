नशे के शौक ने चार दोस्तों को बना दिया चोर, गैंग बनाकर करने लगे वाहनों की चोरी, 10 बाइकें बरामद
हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 6, 2026 at 7:51 PM IST
हरिद्वार/रुद्रपुर: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. चारों आरोपी दोस्त हैं. पुलिस के अनुसार अपने नशे का शौक पूरा करने के लिए चारों ने गैंग बनाई और फिर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की दस बाइक भी बरामद की हैं. रानीपुर कोतवाली ने प्रेस वार्ताकर हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पूरे मामले का खुलासा किया.
एसएसपी के मुताबिक बीती चार अप्रैल को उत्तराखंड पुलिस ऐप के माध्यम से विभिन्न तरीखों में मोटरसाइकिल चोरी संबंधी ऑनलाइन ई-एफआईआर दर्ज कराई गईं. सभी मुकदमों के खुलासे और वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए एसएसपी ने प्रभारी निरीक्षक रानीपुर मनोहर भंडारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया.
पांच अप्रैल को पुलिस टीम द्वारा डिजीटल साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र व चेकिंग के दौरान नहर पटरी श्मशान घाट के पास से चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. आरोपियों के कब्जे से तीन मोटरसाइकिलें बरामद की गईं. सख्ती से की गई पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए मोटरसाइकिल चोरी करते हैं. चोरी के बाद उन्हें कबाड़ियों व राहगीरों को सस्ते दामों में बेच देते हैं.
आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की. सभी मोटरसाइकिल झाड़ियों में छिपाकर रखी गई थी, ताकि किसी को शक न हो. एसएसपी के मुताबिक अन्य बरामद वाहनों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है.
पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम:
- विपिन पुत्र राजवीर, निवासी ग्राम पुट्ठा, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर (उ0प्र0), उम्र 22 वर्ष
- गौरव पुत्र मांगेराम, निवासी ग्राम मोहम्मदपुर डोसनी, थाना लक्सर, हरिद्वार, उम्र 20 वर्ष
- नितिन पुत्र धर्मराज, निवासी सुरजानगर, जनपद मुरादाबाद, उम्र 20 वर्ष
- गौरव पुत्र सुरेश कुमार, निवासी गुरुकुल नारसन, थाना मंगलौर, हरिद्वार, उम्र 20 वर्ष
रुद्रपुर में नशा तस्कर गिरफ्तार: रुद्रपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए हैं. बरामद दवाओं में ट्रामाडोल जैसी नशीली दवा शामिल है, जिसके चलते आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
जानकारी के अनुसार 5 अप्रैल की रात उप निरीक्षक चन्दन सिंह बिष्ट अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. टीम में उप निरीक्षक धीरज टम्टा और अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे. गश्त के दौरान जब पुलिस टीम एफएसएल के पास पहुंची तो सड़क किनारे एक युवक संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया.
पुलिस को देखकर युवक तेजी से आगे बढ़ने लगा, जिससे शक और गहरा गया. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसका पीछा किया और कुछ दूरी पर पकड़ लिया. पकड़ने के दौरान युवक ने भागने और छूटने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने उसे काबू में कर लिया.
पूछताछ में युवक ने अपना नाम शारिक (26 वर्ष) निवासी किच्छा बताया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक सफेद पन्नी बरामद हुई, जिसमें दवाइयों के 8 पत्ते मिले। प्रत्येक पत्ते में 24 कैप्सूल थे, इस प्रकार कुल 192 कैप्सूल बरामद किए गए.
पढ़ें---