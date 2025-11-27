ETV Bharat / state

बेइज्जती का बदला लेने के लिये की हत्या; रायबरेली में चार दोस्त गिरफ्तार, ट्यूबवेल पर खून से लथपथ मिला था शव

रायबरेली/आगरा : रायबरेली के चंदापुर थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल पर युवक का खून से लथपथ शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने गुरुवार को हत्या में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है. पुलिस के मुताबिक, पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की गई थी. वहीं दूसरी ओर न्यू आगरा थाना पुलिस ने बीती 21 नवंबर की रात युवक पर सूजा से हमला करने के मामले में गुरुवार को खुलासा कर दिया है. रायबरेली के एसपी डॉ यशवीर सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) रायबरेली के एसपी डॉ यशवीर सिंह ने बताया कि मृतक विनीत सिंह के यहां आरोपी प्रांजल यादव गांजा पीने जाता था. बीती 22 नवंबर को आरोपी प्रांजल और मृतक विनीत सिंह के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी. प्रांजल यादव को मृतक ने मारकर भगा दिया था, तभी से उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी. जिसके बाद 24 तारीख को प्रांजल यादव ने अपने दोस्त कुणाल, सूरज, शुभम और जितेंद्र को शराब पीने के लिए बुलाया. शुभम फरार चल रहा है.