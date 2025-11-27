बेइज्जती का बदला लेने के लिये की हत्या; रायबरेली में चार दोस्त गिरफ्तार, ट्यूबवेल पर खून से लथपथ मिला था शव
एसपी रायबरेली ने बताया कि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.
November 27, 2025
रायबरेली/आगरा : रायबरेली के चंदापुर थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल पर युवक का खून से लथपथ शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने गुरुवार को हत्या में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है. पुलिस के मुताबिक, पुरानी रंजिश में युवक की हत्या की गई थी. वहीं दूसरी ओर न्यू आगरा थाना पुलिस ने बीती 21 नवंबर की रात युवक पर सूजा से हमला करने के मामले में गुरुवार को खुलासा कर दिया है.
रायबरेली के एसपी डॉ यशवीर सिंह ने बताया कि मृतक विनीत सिंह के यहां आरोपी प्रांजल यादव गांजा पीने जाता था. बीती 22 नवंबर को आरोपी प्रांजल और मृतक विनीत सिंह के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी. प्रांजल यादव को मृतक ने मारकर भगा दिया था, तभी से उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी. जिसके बाद 24 तारीख को प्रांजल यादव ने अपने दोस्त कुणाल, सूरज, शुभम और जितेंद्र को शराब पीने के लिए बुलाया. शुभम फरार चल रहा है.
उन्होंने बताया कि नशे में होने के बाद सभी लोग ओया गांव पहुंचे. रात करीब 8 बजे आरोपियों ने पहले युवक के साथ मारपीट की, बाद में उसके सिर पर लकड़ी की फंटी से वारकर हत्या कर दी और उसके बाद उसे छोड़कर वहां से भाग आये. इस दौरान एक युवक का मोबाइल घटना स्थल पर छूट गया. फोन लेने के लिए प्रांजुल और कुणाल दोबारा मौके पर गए तो देखा कि विनीत तड़प रहा है. दोनों ने मिलकर विनीत को खींचकर ट्यूबवेल की कोठरी में डाल दिया और फरार हो गए. उन्होंने बताया कि हत्याकांड में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. उन्होंने बताया कि आरोपी शुभम फरार है, जल्द ही गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जाएगी.
यह था मामला : मामला चंदापुर थाना क्षेत्र के ओया का है, जहां पर ट्यूबवेल पर सो रहे युवक का खून से लथपथ शव मिला था, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए. पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर एफआईआर दर्जकर नामजद आरोपियों की धरपकड़ शुरू की, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और एसओजी पुलिस ने आरोपियों को थाना क्षेत्र से पकड़ा है.
आगरा में प्रेमी ने 10 हजार रुपये सुपारी देकर कराया था हमला : न्यू आगरा थाना पुलिस ने बीती 21 नवंबर की रात युवक पर सूजा से हमला करने के मामले में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि पत्नी के प्रेमी ने कर्मचारी पर हमला कराया था. आरोपी ने दस हजार रुपये की सुपारी दी थी. एसीपी हरिपर्वत अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि युवक पर जानलेवा हमले की जांच में तीन पुलिस टीमें लगाई गईं थीं. पुलिस ने जांच में राहुल नाम के युवक को दबोचा है. आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि घायल युवक की पत्नी एक कंपनी में काम कर रही थी. इसी दौरान आरोपी की महिला से दोस्ती हो गई थी. दोनों की दोस्ती पर महिला के पति (घायल युवक) को शक हुआ था. जिसके बाद महिला ने काम छोड़ दिया था. जिसके बाद आरोपी युवक ने दो साथियों के साथ मिलकर महिला के पति पर हमले की योजना बनाई.
